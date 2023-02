Solo dopo poche settimane dall’uscita della serie “That ’90s Show”, Netflix annuncia la seconda stagione.

“That ’90s Show”: Netflix conferma la seconda stagione

“That ’90s Show” è stato rinnovato per la seconda stagione su Netflix.

La notizia arriva poche settimane dopo il debutto della prima stagione della serie sulla piattaforma di streaming, il giorno 19 gennaio. Secondo quanto riferito da Netflix, la serie televisiva si è piazzata nella Top 10 di ben 35 paesi, con oltre 41 milioni di ore di visione.

“Tutti noi di ‘That ’90s Show’ siamo entusiasti della risposta calorosa ed entusiasta alla nostra prima stagione. Non vediamo l’ora di tornare a Point Place per un’altra estate di risate e sorprese. Ciao 1996!” lo ha detto il co-creatore della serie, produttore esecutivo e showrunner, Gregg Mettler.

Le star della serie originale, “That ’70s Show”, ovvero Topher Grace, Laura Prepon, Ashton Kutcher, Mila Kunis e Wilmer Valderrama sono apparse tutte nella prima stagione di “That ’90s Show”, così come Tommy Chong e Don Stark.

“Siamo entusiasti che le storie incredibilmente divertenti di Point Place, nel Wisconsin, continuino a risuonare in tutto il mondo, indipendentemente dal decennio”, lo ha dichiarato Tracey Pakosta, vicepresidente delle serie comiche di Netflix.

“That ’90s Show”: di cosa parla la serie sequel di “That ’70s Show”

Come suggerisce il titolo, la serie “That ’90s Show” riprende anni dopo la conclusione di “That ’70s Show”, per la precisione nel 1995.

Secondo il logline ufficiale, “Leia Forman è alla disperata ricerca di qualche avventura nella sua vita o almeno di una migliore amica chi non è suo padre. Quando arriva a Point Place per visitare i suoi nonni, Red e Kitty, Leia trova quello che sta cercando proprio accanto quando incontra la dinamica e ribelle Gwen. Con l’aiuto degli amici di Gwen, tra cui il suo adorabile fratello Nate, la sua intelligentissima fidanzata Nikki, il sarcastico e perspicace Ozzie e l’affascinante Jay, Leia si rende conto che l’avventura potrebbe accadere lì proprio come è successo per i suoi genitori tanti anni fa”.