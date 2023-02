“That ’90s Show”: trama e cast della serie Netflix spin-off di “That ’70s Show”

Tra le nuove uscite più popolari di Netflix spicca “That ’90s Show”, che dopo aver scalato le classifiche ottiene la conferma di una seconda stagione. Ecco trama e cast.

“That ’90s Show”: tra le serie Netflix più popolari di Gennaio 2023

“That ’90s Show” è una serie tv che funge da spin-off della celebre “That ’70s Show”.

“That ’70s Show”, serie televisiva co-creata da Bonnie e Terry Turner insieme Mark Brazill, è andata in onda su Fox per otto stagioni dal 1998 al 2006. La sitcom è incentrata sulle storie di un gruppo di sei amici adolescenti che vivono nell’immaginario Point Place, in Wisconsin, dal 17 maggio 1976, al 31 dicembre 1979.

Si era tentato di riprendere le premesse di “That ’70s Show” con un primo spin-off, intitolato “That ’80s Show”, ma non ha ottenuto il successo sperato, ed è andato in onda solo per alcuni mesi.

Sembra tuttavia la nuova serie Netflix, per la cui produzione sono tornati a lavoro gli showrunner originali, abbia fatto breccia nei cuori dei fan, rendendo giustizia ad una serie che è diventata cult e che ha riscosso molto successo anche su Netflix, prima che nel 2020 venisse rimossa dalla piattaforma.

“That ’90s Show” ha debuttato su Netflix il 19 gennaio 2023, e in pochi giorni è entrata nella top10 delle serie tv in ben 35 paesi, totalizzando oltre 41 milioni di ore di visione. Negli episodi della nuova serie fanno la loro comparsa anche numerosi attori del cast originale, per un vero e proprio ritorno al passato.

Dopo meno di un mese dall’uscita, Netflix annuncia la seconda stagione dello show, per la gioia e l’entusiasmo del cast e del pubblico.

Trama e cast di “That ’90s Show”, in streaming su Netflix

La logline ufficiale della serie Netflix “That ’90s Show”, la cui storia è ambientata circa 20 anni dopo la conclusione di “That ’70s Show”, è la seguente:

Leia Forman (Callie Haverda) è alla disperata ricerca di qualche avventura nella sua vita o almeno di una migliore amica che non sia suo padre. Quando arriva a Point Place per visitare i suoi nonni, Red (Kurtwood Smith) e Kitty (Debra Jo Rupp), Leia trova quello che sta cercando proprio alla porta accanto, quando incontra la dinamica e ribelle Gwen (Ashley Aufderheide). Con l’aiuto degli amici di Gwen, tra cui il suo adorabile fratello Nate (Maxwell Acee Donovan), la sua ragazza intelligente e appassionata di laser Nikki (Sam Morelos), il sarcastico e perspicace Ozzie (Reyn Doi) e l’affascinante Jay (Mace Coronel), Leia si rende conto che l’avventura potrebbe accadere lì proprio come è successo ai suoi genitori tanti anni prima.

Red (Kurtwood Smith) e Kitty (Debra Jo Rupp) sono stati interpretati dai rispettivi attori anche in “That ’70s Show”: la coppia spesso ha rubato la scena ai più giovani, Red e Kitty sono ancora oggi tra i personaggi più amati della televisione.