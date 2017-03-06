The Big Bang Theory anticipazioni spin-off Sheldon Cooper: cast, trama e quando va in onda

Ottime news da: la fortunatissima serie comedy nerd made in Usa potrebbe avere unoincentrato esclusivamente su, il protagonista scienziato genio e un po’ ragazzino interpretato da. Cbs e Warner Bros Television stanno seriamente pensando a uno spin-off che sarebbe ildella serie tv, attualmente arrivata alla decima stagione. Di seguito, tutte leriguardo illa. Lodella serie, secondo le, potrà essere intitolato semplicementee lasi incentrerà sulla vita del giovane Sheldon in Texas insieme alla sua famiglia.non farà parte deldegli attori, bensì sarà presente come produttore esecutivo. Uno dei personaggi più amati della serie sarà dunque il protagonista che da ben 10 stagioni continua ad avere il favore del pubblico.? Stando alleriportate dall’autorevole Variety, loracconterà le vicende di un giovanee la sua famiglia in Texas. I dettagli dellanon sono molti perché sul fronte CBS e Warner Bros Television stanno ancora lavorando al progetto. Sicuramente, il prequelsarà ambientato prima che(Sheldon), Johnny Galecky (Leonard), Simon Helberg (Howard), Kaley Cuoco (Penny), Kunal Nayyar (Rajesh) si conoscano e che le loro vite si intreccino, quindi non faranno parte del. Potrebbe partecipare l’attrice, apparsa più volte nella serie come Mary Cooper, la mamma eè stato confermato nel ruolo di Sheldon da bambino. Ancora nessuna news suin USA, ma secondo i rumors, sentiremo parlare della serie prequel già dopo l’estate 2017. Questo non decreta la fine di The Big Bang Theory, anche se gli sceneggiatori hanno già qualche idea su come dovrà finire questa serie di successo che ha consacrato attori come lo stesso Jim Parsons, Kaley Cuoco e Simon Helberg.