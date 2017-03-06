The Big Bang Theory anticipazioni spin-off Sheldon Cooper: cast, trama e quando va in onda
Ottime news da The Big Bang Theory: la fortunatissima serie comedy nerd made in Usa potrebbe avere uno spin-off incentrato esclusivamente su Sheldon Cooper, il protagonista scienziato genio e un po’ ragazzino interpretato da Jim Parsons. Cbs e Warner Bros Television stanno seriamente pensando a uno spin-off che sarebbe il prequel della serie tv, attualmente arrivata alla decima stagione. Di seguito, tutte le anticipazioni riguardo il cast, la trama e quando va in onda. Lo spin-off della serie The Big Bang Theory, secondo le anticipazioni, potrà essere intitolato semplicemente Sheldon Cooper e la trama si incentrerà sulla vita del giovane Sheldon in Texas insieme alla sua famiglia. Jim Parson non farà parte del cast degli attori, bensì sarà presente come produttore esecutivo. Uno dei personaggi più amati della serie sarà dunque il protagonista che da ben 10 stagioni continua ad avere il favore del pubblico. Quando va in onda? Stando alle anticipazioni riportate dall’autorevole Variety, lo spin-off racconterà le vicende di un giovane Sheldon Cooper e la sua famiglia in Texas. I dettagli della trama non sono molti perché sul fronte CBS e Warner Bros Television stanno ancora lavorando al progetto. Sicuramente, il prequel di The Big Bang Theory sarà ambientato prima che Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecky (Leonard), Simon Helberg (Howard), Kaley Cuoco (Penny), Kunal Nayyar (Rajesh) si conoscano e che le loro vite si intreccino, quindi non faranno parte del cast. Potrebbe partecipare l’attrice Laurie Metcalf, apparsa più volte nella serie come Mary Cooper, la mamma e Iain Armitage è stato confermato nel ruolo di Sheldon da bambino. Ancora nessuna news su quando va in onda in USA, ma secondo i rumors, sentiremo parlare della serie prequel già dopo l’estate 2017. Questo non decreta la fine di The Big Bang Theory, anche se gli sceneggiatori hanno già qualche idea su come dovrà finire questa serie di successo che ha consacrato attori come lo stesso Jim Parsons, Kaley Cuoco e Simon Helberg.
