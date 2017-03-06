Vitamina A per occhi sani e ossa forti, tutti gli alimenti dove trovarla
Per rafforzare il sistema immunitario e mantenere un organismo in salute, oltre a garantire occhi sani e ossa forti, la vitamina A è molto utile per combattere infezioni: si tratta di una vitamina liposolubile presente negli alimenti. Dove trovarla facilmente e come si può assumerla? I cibi ricchi di questo nutriente, chiamato anche retinolo e betacarotene, si trovano sia in quelli di origine animale, sia in quelli vegetali. Vediamo tutti gli alimenti in cui è presente. Si scoprirà che non serve solo per non avere le rughe e avere una bella abbronzatura. Il termine vitamina A è un vocabolo che raggruppa i retinoidi e i carotenoidi: retinolo e betacarotene praticamente sono termini per distinguere il mezzo di apporto della stessa. Tutti gli alimenti dove trovarla possono essere di origine vegetale e di origine animale. Per esempio, il fegato, la milza, il latte e derivati, le uova sono fonti animali fortemente ricchi di questo nutriente fondamentale per l’organismo umano, mentre frutta e verdura di colore giallo e arancione, oltre ai vegetali a foglia, regalano un giusto apporto di carotenoidi, da cui si ricava la preziosa vitamina. Il più famoso è senza dubbio il betacarotene, utile per la vista e per il sistema muscolo scheletrico: ci vuole vitamina A per avere occhi e ossa forti. Il corpo umano possiede un enzima intestinale in grado di trasformare una molecola di betacarotene in due molecole di vitamina A. Anche il retinolo è una sostanza da cui l’organismo sintetizza questo nutriente. Le riserve di vitamina A vengono poi depositate nel fegato e garantiscono il buon funzionamento del corpo e un organismo in salute. Fonti di vitamina A più semplici sono gli alimenti di origine animale e vegetale. Oltre a quelli sopra descritti, si può trovare anche nell’olio di fegato di merluzzo, nell’ aronia, una bacca simile ai mirtilli neri, in erbe aromatiche, ortaggi e frutta tipo pomodoro, zucca, mango, melone, spinaci, prezzemolo, patate dolci, carote, albicocche, broccoli, pesche, piselli, papaya, cavolo, aglio, tarassaco, crescione, cicoria, lattuga, anguria, arancia,, peperoncino, basilico, radicchio verde, tonno, mascarpone, peperoni e cipolle. Altra fonte di questo basilare componente per avere occhi sani e ossa forti sono la farina d’avena, l’olio di germe di grano, il tonno e l’anguilla.
