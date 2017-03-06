Per rafforzare il sistema immunitario e mantenere un organismo in, oltre a garantire, laè molto utile per combattere infezioni: si tratta di una vitamina liposolubile presente negli alimenti.facilmente e come si può assumerla? I cibi ricchi di questo nutriente, chiamato anche, si trovano sia in quelli di origine animale, sia in quelli vegetali. Vediamoin cui è presente. Si scoprirà che non serve solo per non avere le rughe e avere una bella abbronzatura. Il termineè un vocabolo che raggruppa i retinoidi e i carotenoidi:praticamente sono termini per distinguere il mezzo di apporto della stessa.possono essere di origine vegetale e di origine animale. Per esempio, il fegato, la milza, il latte e derivati, le uova sono fonti animali fortemente ricchi di questo nutriente fondamentale per l’organismo umano, mentre frutta e verdura di colore giallo e arancione, oltre ai vegetali a foglia, regalano un giusto apporto di carotenoidi, da cui si ricava la preziosa vitamina. Il più famoso è senza dubbio il, utile per la vista e per il sistema muscolo scheletrico: ci vuole vitamina A per avere. Il corpo umano possiede un enzima intestinale in grado di trasformare una molecola di betacarotene in due molecole di vitamina A. Anche ilè una sostanza da cui l’organismo sintetizza questo nutriente. Le riserve divengono poi depositate nel fegato e garantiscono il buon funzionamento del corpo e un organismo in. Fonti dipiù semplici sono glidi origine animale e vegetale. Oltre a quelli sopra descritti, si può trovare anche nell’olio di fegato di merluzzo, nell’ aronia, una bacca simile ai mirtilli neri, in erbe aromatiche, ortaggi e frutta tipo pomodoro, zucca, mango, melone, spinaci, prezzemolo, patate dolci, carote, albicocche, broccoli, pesche, piselli, papaya, cavolo, aglio, tarassaco, crescione, cicoria, lattuga, anguria, arancia,, peperoncino, basilico, radicchio verde, tonno, mascarpone, peperoni e cipolle. Altra fonte di questo basilare componente per averesono la farina d’avena, l’olio di germe di grano, il tonno e l’anguilla.