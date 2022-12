Elodie rilascia il singolo “Ok. Respira”, annuncia disco, docuserie e concerto

Elodie rilascia “Ok. Respira”, il nuovo singolo anticipa il disco e una docuserie. L’artista, in gara a Sanremo, annuncia anche un concerto al Forum di Assago.

Elodie non si ferma: singolo, album e Festival di Sanremo

Elodie si prepara ad un 2023 ricco di eventi. Ma i fan non dovranno attendere un mese a mani vuote perché l’artista ha rilasciato il suo nuovo singolo, dal titolo “Ok. Respira”.

Il pezzo è stato pubblicato a mezzanotte del 9 dicembre ed è disponibile su tutte le piattaforme di musica in streaming: Spotify, Amazon Music, Apple Music, iTunes e YouTube. Su quest’ultima piattaforma anche il video musicale ufficiale del pezzo.

“Ok. Respira”, il nuovo singolo di Elodie, è stato scritto da Federica Abbate, Jacopo Ettorre, Joan Thiele con la stessa Elodie. La produzione è stata affidata al team Itaca.

La nuova canzone di Elodie anticipa il prossimo disco dell’artista, intitolato a sua volta “Ok. Respira”, la cui data uscita è prevista per il giorno 10 febbraio 2023.

Album e singolo sono solo una piccola parte dell’ampio programma che vedrà protagonista Elodie nei prossimi mesi. Infatti, l’artista, già salita sul palco dell’Ariston due volte: come concorrente nel 2020 e come co-conduttrice nel 2021, tornerà al Festival di Sanremo nel 2023.

Nella lista degli artisti in gara al Festival di Sanremo 2023, annunciati da Amadeus, figura infatti anche Elodie, che all’ultima partecipazione al Festival come artista in gara ha portato il brano “Andromeda”, scritto da Mahmood, ottenendo un grande successo presso il pubblico e la critica.

Prossimamente in programma per Elodie: docuserie e concerto

Proseguendo, Elodie rivela che è in produzione la sua prima docu-serie, ulteriori informazioni sulla data di uscita o dove sarà possibile guardarla non sono ancora state rese note. È certo comunque che il successo dell’artista e i suoi imminenti impegni saranno materiale prezioso per il documentario che la vedrà protagonista.

Infine, ma non meno importante, Elodie annuncia un suo concerto al Forum Mediolanum di Milano. Non è ancora stata pubblicata la data dell’evento né sono ancora in vendita i biglietti.

Quindi, ricapitolando, Elodie ha appena rilasciato un singolo dal titolo “Ok. Respira”, che anticipa l’omonimo album in uscita il 10 febbraio 2023. Prima del rilascio del disco l’artista sarà sul palco dell’Ariston come big al Festival di Sanremo. In programma, senza avere però date precise, anche una docuserie e il concerto al Forum di Assago.