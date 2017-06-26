The Originals 5 anticipazioni: crossover con The Vampire Diaries? Klaus sparisce

Finale di stagione The Originals 4: anticipazioni prossima stagione. Che fine ha fatto Klaus?

La quarta stagione di The Originals ha chiuso i battenti e già i fan cercano anticipazioni sulla prossima. Il nuovo capitolo che ha come protagonisti i vampiri originali infatti si è chiuso con un cliffhanger. Il Vuoto è riuscito ad impossessarsi del corpo delle figlia di Klaus, e per liberare la piccola Hope è stato necessario coinvolgere tutti i fratelli Mikaelson. Purtroppo lo spirito Inadu è stato diviso in quattro e Klaus, Elijah, Kol e Rebekah non potranno mai più rivedersi, altrimenti Hope cadrà di nuovo tra le braccia del Vuoto. I fratelli Mikaelson prendono strade diverse: Rebekah e Marcel vanno a New York, Kol torna da Davina ed Elijah si fa cancellare la memoria. Di Klaus invece non abbiamo notizie e non ci sono anticipazioni sul suo ritorno a The Originals 5.

Le prime anticipazioni della nuova stagione si concentrano su Hope che viene accolta nella scuola per bambine speciali che Alaric ha aperto a Mystic Falls. Una scena che abbiamo già visto nel finale di The Originals 4 e che apre a diversi scenari molto interessanti per lo sviluppo delle trame future. Hope potrebbe diventare adolescente e con l’aiuto di Freya potrebbe salvare la famiglia dal Vuoto e sconfiggere Inadu. Elijah però avendo cancellato la promessa “sempre e per sempre” non è più quello di una volta e solo Hailey potrebbe riuscire a farlo tornare in sé.

Alcuni rumors provenienti dagli States si concentrano anche sul crossover tra The Originals e The Vampire Diaries. Se Hope si trasferirà a Mystic Falls infatti si riunirà con gli altri personaggi, ma non finisce qui, pare che oltre a The Originals 5, i produttori sarebbero interessati ad uno spin off con protagonista la giovane strega e le due gemelline figlie di Alaric e Caroline. Un’evoluzione inaspettata che stuzzica i fan ma non ci resta che aspettare le prossime anticipazioni per conoscere tutti i dettagli!