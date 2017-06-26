Caricamento...

Max Biaggi incidente, gli auguri social di Bianca Atzei per il suo compleanno

26/06/2017

Max Biaggi dopo l'incidente del 16 giugno resta in ospedale ma comincia a tornare alla vita di tutti i giorni. Al fianco del motociclista troviamo sempre e solo la fidanzata Bianca Atzei, che per stargli vicino ha deciso di rimandare tutti i suoi concerti. Un ritorno alla quotidianità per la coppia comincia proprio oggi in occasione del compleanno di Max Biaggi, infatti puntuali come un orologio svizzero ecco che arrivano gli auguri social di Bianca Atzei. Max Biaggi è ancora ricoverato a causa dell'incidente in motocicletta avvenuto lo scorso 16 giugno. Nonostante le varie complicanze però il motociclista finalmente sembra essere del tutto fuori pericolo. A fianco a Max Biaggi c'è sempre stata lei, la fidanzata Bianca Atzei la quale ha anche rimandato i suoi impegni lavorativi. Quello tra Max Biaggi e Bianca Atzei sembra davvero un amore da favola, l'uno follemente innamorato dell'altra tanto che tutto passa in secondo piano. Il loro legame nell'arco delle settimane ha anche commosso i fan, sia quelli del motociclista che della cantante i quali hanno compreso le ragioni dell'interruzione dei concerti e che dunque la aspettano ancora a braccia aperte. Gli auguri social di Bianca Atzei in occasione del compleanno di Max Biaggi però oggi hanno scritto una nuova pagina importante in questa splendida relazione d'amore. Max Biaggi dopo l'incidente sempre più legato a Bianca Atzei? sembrerebbe assolutamente di si! La conferma del forte legame che li unisce oggi è arrivata sui social dove la cantante ha postato i suoi auguri per il fidanzato. "Buon compleanno, amore mio e grazie per avermi fatto capire che l’amore non è sempre uguale e può essere un dono meraviglioso che ricevi. Auguro a tutte le donne di trovare un uomo come te".
