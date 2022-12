Tifosi del Marocco aggrediti: fermati 13 attivisti di Casapound

Sa vittoria del Marocco agli ottavi di finale ai Campionati del Mondo in Qatar del 2022 è stato un evento epocale per la formazione africana, che ha suggellato il suo incredibile successo con il cucchiaio di Hakimi contro la Spagna, valevole la vittoria ai rigori e l’accesso ai quarti di finale contro il Portogallo. Durante i festeggiamenti a Verona, però, alcuni tifosi sono stati aggrediti da alcune persone, che hanno effettuato un vero e proprio raid punitivo nei confronti dei marocchini. 13 persone, vicine a Casapound e agli ambienti di estrema destra, sono state fermate.

Aggressione ai tifosi del Marocco a Verona: che cos’è successo

Alcuni tifosi del Marocco, che esultavano a seguito della vittoria del Marocco ai Mondiali in Qatar, contro la Spagna agli ottavi di finale, sono stati aggrediti in modo preciso attraverso un vero e proprio raid punitivo. Diverse persone, che sono state successivamente identificate dalle riprese, hanno iniziato a colpire i tifosi con diversi strumenti, dimostrando che l’attacco fosse premeditato. I fatti sono accaduti in occasione di martedì 6 dicembre 2022 a Verona, a seguito della fine del match che aveva portato i tifosi ad esultare per la storica vittoria agli ottavi di finale contro la Spagna.

Identificati 13 aggressori: sono vicini agli ambienti di Casapound

I 13 aggressori identificati sono appartenenti a gruppi ideologici di estrema destra, come dimostrato dalla vicinanza di questi ultimi a Casapound. Tra le persone identificate ci sono anche due minorenni, in stato di fermo così come tutti gli altri, che adesso attendono una risposta da parte delle forze dell’ordine, relativamente all’aggressione maturata a Verona ai danni di tifosi marocchini.