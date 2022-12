Calciomercato: Caputo all’Empoli, Pjaca e Lammers alla Sampdoria

Ore piuttosto frenetiche di calciomercato in Serie A; con la chiusura del campionato in anticipo, in virtù degli impegni ai Campionati del Mondo in Qatar 2022, cambia anche la composizione della Serie A e i momenti in cui le squadre trattano. Sampdoria ed Empoli potrebbero effettuare uno scambio di calciatori nel reparto offensivo, che potrebbe riportare Caputo all’Empoli (la squadra dove ha reso meglio sia in Serie B che in Serie A) e spostare alcune pedine della formazione toscana in direzione Genova; ecco tutto ciò che c’è da sapere a tal proposito.

Francesco Caputo ritorna all’Empoli?

Francesco Caputo potrebbe far ritorno all’Empoli a seguito di alcune annate di alto livello passate in Serie A; per la prima volta, in occasione della stagione 2022-2023 di Serie A, complici anche i cambiamenti nel modulo della Sampdoria e il susseguirsi degli allenatori, l’attaccante non riesce a rendere al meglio delle sue possibilità, avendo segnato una sola rete nella prima parte del campionato italiano.

Per questo motivo, la Sampdoria – che è interessata ad altre soluzioni offensive – potrebbe liberarsi del calciatore italiano, permettendo il suo ritorno all’Empoli con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nella formazione toscana Ciccio Caputo è stato tra gli eroi della promozione dell’Empoli, con 27 reti firmate in 41 partite, mentre nella successiva stagione di Serie A i suoi 16 gol hanno garantito la salvezza alla squadra.

Sampdoria interessata a Pjaca e Lammers dell’Empoli

Con il trasferimento di Francesco Caputo all’Empoli, due attaccanti della formazione toscana potrebbero seguire il senso opposto e raggiungere la Sampdoria: si tratta di Marko Pjaca e Lammers, rispettivamente in prestito da Juventus e Atalanta. I due calciatori non hanno trovato tanto spazio tra le gerarchie dell’Empoli, a causa del progressivo emergere di Destro e delle buone prestazioni di Satriano in maglia azzurra. Ovviamente, soprattutto per Lammers, l’arrivo di Caputo potrebbe compromettere ancor più i suoi minuti giocati.

Qualora la formula dovesse concretizzarsi, Pjaca e Lammers sarebbero dapprima richiamati dalle loro squadre, poi rigirati in prestito alla Sampdoria, che punterebbe su di loro per un eventuale (ma in questo momento lontana) salvezza.