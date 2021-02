Torino, cosa vedere durante un week end

Quanto sia stata storicamente importante Torino, lo si può evincere da un dato. Il capoluogo piemontese, tutt’oggi centro nevralgico dal punto di vista industriale del nostro paese, è stata la prima capitale del Regno d’Italia dal 1861 fino al 1865, prima di cedere lo scettro a Firenze che, a sua volta, passò il testimone a Roma nel 1871.

Torino, tuttavia, era già il baricentro del Regno di Sardegna, ad ulteriore testimonianza di come sia sempre stata un autentico punto di riferimento. Visitare Torino, quindi, significa respirare, a pieni polmoni, la storia del nostro paese, tra opere d’arte e architettoniche di qualunque genere, dall’epoca antica fino a quelle più recenti e moderne.

La Mole Antonelliana, il simbolo di Torino

Un'autentica perla del Settentrione nostrano, ideale da poter visitare per un week end all'insegna dell'arte, della buona cucina e, perché no, del divertimento.

Prima di dedicarsi alla spensieratezza serale, Torino riesce ad appagare il palato di qualsiasi turista, grazie alle infinite attrazioni disponibili. La Mole Antonelliana è considerata, non a torto, il simbolo della città, la costruzione in muratura più alta dell’intero Vecchio Continente. All’interno della Mole si trova una vera e propria chicca per gli amanti del grande schermo: il Museo Nazionale del Cinema.

Decisamente affascinante anche l’ascensore panoramico, costruito cinquant’anni fa in occasione dei festeggiamenti per il centenario dell’unità nazionale, che consente di raggiungere il piccolo tempio e di godere di una vista a dir poco splendida sulla città. Quando si visita Torino, di conseguenza, un salto alla Mole Antonelliana è una sorta di obbligo morale, al quale ogni turista dovrebbe assolvere.

Per gli amanti dell’arte, il Museo del Risorgimento rappresenta una meta davvero imperdibile. In questo splendido luogo vengono conservati dipinti, affreschi, documenti, armi e tutto quanto concerne all’epoca in cui Torino era la capitale della nostra splendida penisola. Il museo, oltretutto, consente di fare visita anche alla Camera dei Deputati del Parlamento Subalpino.

Le splendide piazze del capoluogo piemontese

A Torino, però, si può godere di un’autentica primizia a livello mondiale: la presenza del secondo più importante Museo Egizio dopo quello presente a Il Cairo. In questo luogo è possibile assaporare il gusto dell’antichità, di una civiltà, come quella egizia, che ha segnato profondamente la storia dell’umanità, grazie alla presenza di mummie, papiri, sarcofaghi e quant’altro fa riferimento a quella cultura.

Nel capoluogo piemontese, tuttavia, è possibile restare a bocca aperta ammirando le numerose piazze presenti nel suggestivo centro storico. La più affascinante è, senza alcun dubbio, Piazza Vittorio Veneto, dove si può sorseggiare un buon caffè, piuttosto che un aperitivo in compagnia, in una splendida cornice dominata dal Po, le colline piemontesi e la Chiesa della Gran Madre.

Se Vittorio Veneto è la più affascinante, Piazza San Carlo è certamente la più famosa e spicca anch’essa per la propria beltà, in particolar modo al calar della sera, quando la piazza si illumina ed aumenta esponenzialmente il proprio fascino. Considerato il “salotto buono” di Torino, in questo luogo vengono celebrati eventi e manifestazioni di grandissimo interesse nazionale.

L’ex Capitale d’Italia, però, è unica anche per quanto concerne gli spazi all’aria aperta. Basti pensare, ad esempio, a Parco Valentino, un enorme polmone verde nel cuore del capoluogo piemontese. Luogo di grande aggregazione sociale, è spesso teatro di eventi e manifestazioni culturali di prim’ordine e di richiamo a livello nazionale ed internazionale. Un luogo ideale per svagarsi e rilassarsi in tutta tranquillità, a pochi passi dal centro storico.