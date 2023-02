TikTok: Italia valuta un possibile blocco del social network

Dopo la decisione della Commissione europea di bandire TikTok dai dispositivi mobili aziendali dei dipendenti, la stessa iniziativa viene presa in considerazione dal governo italiano.

TikTok: dopo UE, anche l’Italia valuta un possibile blocco del social network

Il social network fondato dalla società cinese ByteDance, TikTok, preoccupa le pubbliche amministrazioni e le istituzioni europee.

È di pochi giorni fa la decisione della Commissione europea di bandire TikTok dai dispositivi mobili aziendali dei dipendenti, che dovranno disinstallarla entro e non oltre il 15 marzo 2023. L’iniziativa è stata motivata dall’esigenza dell’Europa di “proteggere i dati della Commissione e aumentare la sua sicurezza informatica”.

Infatti, lo scorso novembre il social network ha riferito che c’è la possibilità per alcuni dipendenti cinesi di accedere ai dati degli utenti europei. La società ha poi assicurato che si stava impegnando per garantire che le informazioni degli utenti europei restassero il più possibile nei confini del continente.

La decisione dell’Europa non è la prima e probabilmente non sarà l’ultima. Infatti, il governo italiano sta valutando misure simili. Il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha riferito a Repubblica che sul tavolo dell’esecutivo c’è il bando di TikTok dagli smartphone dei dipendenti.

“Su questo argomento si sta già impegnando il Copasir, ma è evidente che il mio ministero, avendo 3,2 milioni di dipendenti, è fortemente coinvolto. Le opzioni possono essere di muoversi come si è mossa la Commissione europea o eventualmente assumere una decisione diversa. È una scelta che non posso compiere in solitaria, mi devo confrontare con le altre istituzioni e insieme concorderemo una linea”

Misure contro TikTok negli USA e in Europa

Come anticipato, le iniziative contro il social network della società cinese sono diverse e proposte da diversi paesi occidentali.

Innanzitutto, il Senato degli Stati Uniti e successivamente lo stesso Presidente Biden hanno ordinato ai dipendenti governativi di disinstallare l’applicazione già nel mese di dicembre 2022. Poiché a novembre, il direttore dell’FBI, Chris Wrai, ha affermato che Tik Tok potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza nazionale nella misura in cui il governo cinese è potenzialmente in grado di influenzare gli utenti tramite la manipolazione dei contenuti.

Decisioni simili vengono prese in considerazione anche da alcuni paesi membri dell’Unione Europa: sono in corso indagini nei Paesi Bassi e in Irlanda, per garantire che i dati degli utenti europei vengano protetti come stabilito dal regolamento generale sulla privacy.