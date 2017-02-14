Home Attualità Tina Cipollari Instagram, clamorosa decisione: abbandona Uomini e Donne?

di Redazione 14/02/2017

E’ sempre pronta ad intervenire nel programma condotto da Maria De Filippi, sia che si tratti del Trono Classico di UeD, sia durante il Trono Over per prendere in giro Gemma Galgani, ma stavolta Tina Cipollari potrebbe aver preso una clamorosa decisione dal punto di vista della sua carriera: sul suo profilo Instagram campeggia un indizio che ha fato trapelare delle anticipazioni riguardo la bionda vamp di Uomini e Donne: dopo anni di onorato servizio, Tina abbandona il programma per approdare in prima serata. Il web è in fiamme e il gossip impazza: la Cipollari ha ottenuto il benestare da Queen Mary ed ora ha una trasmissione tutta sua? Nulla di tutto questo, semplicemente tornano gli Spostati a Pechino Express 6! La clamorosa decisione della bionda vamp di Uomini e Donne è dovuta alla sua partecipazione alla sesta edizione di Pechino Express insieme a Simone Di Matteo: su Instagram, la giunonica e verace opinionista del dating show della Mediaset condotto da Maria De Filippi ha voluto ringraziare fortemente il responsabile casting dell’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca, ovvero Cristiano Rinaldi, per la sua clamorosa decisione di rivolere gli Spostati nuovamente sul luogo del delitto. Tina non abbandona Queen Mary, semplicemente si prende una pausa e vola a Pechino express 6! La sesta edizione di Pechino Express sarà la sesta e verrà probabilmente condotta ancora da Costantino Della Gherardesca. Tina Cipollari e Simone Di Matteo sono tra i primi membri del cast ad essere praticamente confermati: la vamp e acerrima nemica di Gemma Galgani del Trono Over, oltre che opinionista accanita del Trono Classico, abbandona quindi Uomini e Donne per fare una nuova esperienza on the road e riscattarsi dopo il terzo posto di Pechino Express 5. Se le premesse sono queste, Pechino Express 6 si prospetta un programma molto divertente e pronto a dare filo da torcere alla programmazione Mediaset. Intanto Tina, dopo l’apparizione a Verissimo con relativa intervista, è pronta a sbarcare in prima serata e fare il pieno di ascolti.

