C'era una volta studio uno anticipazioni ultima puntata: Giulia avrà il suo lieto fine con Lorenzo?
di Redazione
14/02/2017
C'era una volta studio uno ieri sera ha collezionato un boom di ascolti, riuscendo a sconfiggere anche l'Isola dei famosi capitanata da Alessia Marcuzzi. Il racconto televisivo di uno dei programmi che ha fatto la storia della Rai è stata bene interpretata da Diana Del Bufalo, Giusy Buscemi e Alessandra Mastronardi. Il personaggio che al momento è riuscito a incuriosire più di tutti è stato proprio quello di Giulia; la ragazza ha annullato il suo matrimonio perché innamorata di Lorenzo, successivamente scoperto nei camerini mentre baciava una ballerina. Le anticipazioni dell'ultima puntata riguardano loro riuscirà la segretaria ad avere il suo lieto fine? C'era una volta studio uno non ha deluso le aspettative dei telespettatori. Nel corso della puntata di ieri abbiamo avuto modo di conoscere le storie di queste tre ragazze, fondamentalmente diverse tra loro ma unite da un interesse comune: quello di realizzare il proprio sogno artistico e d'amore. Rita, interpretata da Diana Del Bufalo, è una ragazza madre che desidera fortemente cambiare la sua vita. Dopo il provino da cantante andato male per Rita si sono ugualmente aperte le porte della Rai anche se in qualità di sarta, ma proprio quando stava per arrivare il punto di svolta nel suo sogno... Si rende conto di essere stata ingannata. Elena, interpretata da Giusy Buscemi, è una ballerina che pur di raggiungere i suoi obiettivi è disposta a sfruttare tutte le carte a disposizione. Tutto per Elena cambia però quando mette il suo futuro in discussione per il fidanzato e convivente... Per fortuna la vita regala sempre delle seconde possibilità e un nuovo amore, come quello che potrebbe nascere con il coreografo Stefano. Il personaggio di Giulia, interpretato da Alessandra Mastronardi, pare che abbia conquistato il pubblico in modo particolare. La ragazza, cresciuta dagli zii, stava per sposare lo storico fidanzato, Andrea, che da poco lavorava come ingegnere all'Enel. Dal momento in cui a cominciato a lavorare in Rai però la sua attenzione è stata catturata da Lorenzo, un giovane ambizioso e desideroso di farsi spazio nella programmazione televisiva. Proprio quando Giulia decide di lasciare Andrea e intraprendere qualcosa di vero con Lorenzo... Questo la tradisce con una ballerina straniera. Le anticipazioni infatti riguardano proprio loro due, Giulia e Lorenzo, riusciranno a trovare il loro lieto fine?
Articolo Precedente
Uomini e Donne news Trono Classico: Mario Serpa contro Sonia Lorenzini, la verità in un post sui social
Articolo Successivo
Tina Cipollari Instagram, clamorosa decisione: abbandona Uomini e Donne?
Redazione