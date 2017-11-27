Tina Cipollari oggi piange a Uomini e donne: il motivo

Tina Cipollari ha lasciato lo studio in lacrime e tutti i presenti sono rimasti senza parole. Alle 14,45 scopriremo cosa è successo nella diretta Uomini e donne.

Tina corre via, la Cipollari piange a UeD

Tra poco meno di mezz'ora andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne. Le prime anticipazioni si concentrano sui colpi di scena che riguardano il trono classico ma c'è un dettaglio che ha colpito tutti nel corso della registrazione. Maria De Filippi infatti ha annunciato la scelta del tronista gay Alex Migliorini e al centro dello studio sono state posizionate delle poltrone rosse. Prima della scelta di Alex Migliorini ha mostrato le ultime esterne con i corteggiatori Alessandro e Claudio.

Alex e Claudio in particolare hanno trascorso una giornata insieme sulla spiaggia di Sabaudia, un'uscita romantica con il mare di novembre che faceva da cornice alla coppia. Tina Cipollari, guardando quelle immagini non è riuscita a trattenere le lacrime. Gli spettatori di Uomini e donne sanno benissimo che l'opinionista si commuove con molte difficoltà ma in questo caso ha stupito tutti. È incredibile, anche Tina ha un cuore! Il pubblico però è molto indispettito dal comportamento della Cipollari e, anche se non ha spiegato nulla, ci sono alcune ipotesi insistenti.

Gossip Uomini e donne: Alex bacia Claudio a Sabaudia

Il bacio tra Alex Migliorini e Claudio ha riscosso molto successo ma Tina Cipollari non si è commossa per il gesto. La spiaggia di Sabaudia infatti è un luogo molto caro all'opinionista di Uomini e Donne. Il suo ex marito Chico Nalli è originario proprio di quella città e sicuramente ha pensato proprio a lui quando ha visto scorrere le immagini. Sono tanti i momenti felici che Tina e Chico hanno trascorso insieme dal 2005, quando si sono sposati e le lacrime della Cipollari, per dirlo con una canzone, potrebbero essere… nostalgia canaglia! E voi che cosa ne pensate?