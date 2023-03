Grecia, incidente ferroviario: si dimette il ministro dei trasporti, ferrovie in sciopero

Il ministro dei trasporti greco ha rassegnato le dimissioni in seguito al disastro ferroviario di Larissa nel quale hanno perso la vita 57 persone, e restano da identificare molti resti umani. La Federazione ferroviaria panellenica (Pos) ha indetto uno sciopero di 24 ore.

Grecia, incidente ferroviario: si dimette il ministro dei trasporti

In seguito al disastro ferroviario avvenuto in Grecia il 1 marzo 2023, il ministro dei trasporti del governo greco, Kostas Karamanlis, ha rassegnato le dimissioni. Al suo posto, si è insediato al Ministero dei Trasporti Giorgos Gerapetritis, già precedentemente ministro di Stato.

Si è anche già svolta la cerimonia durante la quale Giorgos Gerapetritis ha assunto formalmente l’incarico di nuovo ministro dei trasporti, ed è proprio in questa occasione che il neo ministro ha menzionato nel suo discorso quanto avvenuto sulla linea ferroviaria Atene-Solenicco.

“Stiamo vivendo giorni davvero bui per il Paese, circostanze estremamente difficili, e siamo tutti devastati”, ha dichiarato Gerapetritis, scusandosi anche con le famiglie delle vittime e facendo “un’ampia autocritica del sistema e dello Stato”.

Il nuovo ministro dei trasporti ha promesso alla cittadinanza “un’indagine trasparente” per definire le dinamiche e le responsabilità del tragico evento. Intanto un comitato di esperti è stato istituito per indagare le cause del disastro ferroviario.

Sempre nell’ambito delle indagini, è stato arrestato con l’accusa di omicidio colposo per negligenza il capostazione di Larissa, che ha messo di aver erroneamente indirizzato il treno sul binario sbagliato, e di essersi reso conto del suo errore solo dopo l’incidente.

Comunque le indagini continuano con il fine ultimo di identificare con precisione tutte le responsabilità del disastro ferroviario che ha spezzato le vite di 57 persone, tra cui numerosi studenti. Il bilancio potrebbe aggravarsi, considerando che ci sarebbero ancora diversi resti umani carbonizzati da identificare.

Disastro ferroviario in Grecia, le ferrovie in sciopero

In seguito al tragico incidente di Larissa, le linee ferroviarie greche sono rimaste ferme per 24 ore. Lo sciopero è stato indetto dalla Federazione ferroviaria panellenica (Pos).

In un comunicato del Pos vengono resi noti i motivi della protesta: “La mancanza di rispetto mostrata nel tempo dai governi nei confronti delle Ferrovie greche ha portato al tragico risultato di Tempe. Purtroppo le nostre continue richieste di assunzione di personale a tempo indeterminato, migliore formazione, ma soprattutto l’applicazione delle moderne tecnologie di sicurezza, vengono gettate nel cestino”.

E si conclude con: “Oggi la famiglia Railway è più povera. Oggi la Grecia è più povera. Il giorno dopo il disastro è un giorno di riflessione e di lutto per i nostri colleghi perduti“.