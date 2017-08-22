Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Tragedia a Monterosso a Mare: 20enne morto cadendo da muraglione

Redazione Avatar

di Redazione

22/08/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Morte accidentale per stato di ebbrezza o suicidio, queste sono le ipotesi dei Carabinieri

Tragedia poco prima delle 3 di questa mattina al Santuario di Nostra Signora di Soviore, nel comune di Monterosso a Mare, un borgo delle Cinque Terre. Un ragazzo ungherese di 20 anni e di cui, per ora, non è stato reso noto il nome, è precipitato da un muraglione, compiendo un volo di otto metri ed è morto dopo pochi minuti.

Tragica caduta mortale a Soviore Monterosso a Mare, La Spezia

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ovvero la pubblica assistenza di Monterosso insieme all'automedica di Brugnato e ai Carabinieri di La Spezia. Sin da subito, le condizioni di salute del 20enne sono apparse subito molto gravi, tanto che i medici hanno eseguito sin da subito le manovre di rianimazione. Purtroppo, il giovane è morto pochi minuti dopo, costringendo le autorità ad accertarne il decesso. E ora si indaga per la caduta del 20enne a Monterosso a Mare: ogni pista è vagliata dai Carabinieri, dalla caduta accidentale al suicidio. Da quanto è emerso dalle prime testimonianze, il ragazzo si trovava probabilmente in stato di ubriachezza e si sarebbe sporto da un terrapieno posto vicino al Santuario di Nostra Signora di Soviore, all’interno del Parco Nazionale delle Cinque Terre in Liguria, lungo le pendici del Monte Soviore, il quale dà il nome al borgo. Il giovane avrebbe perso l’equilibrio ed è caduto dal muraglione per 5 metri. Nonostante i tentativi dei soccorritori, l’impatto violento con il suolo è stato fatale per l’ungherese. Ovviamente, sarà l’autopsia unitamente alle analisi del medico legale ad avvalorare ogni ipotesi, oltre ad accertarsi chi era il giovane, ovvero un turista o facente parte di qualche gruppo o associazione religiosa in ritiro nei pressi dell’edificio religioso ligure del Parco delle Cinque Terre.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Fusione Bayer-Monsanto bloccata da UE

Articolo Successivo

M5S dice stop alle votazioni on line

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025