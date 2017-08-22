Tragedia a Monterosso a Mare: 20enne morto cadendo da muraglione
di Redazione
22/08/2017
Morte accidentale per stato di ebbrezza o suicidio, queste sono le ipotesi dei CarabinieriTragedia poco prima delle 3 di questa mattina al Santuario di Nostra Signora di Soviore, nel comune di Monterosso a Mare, un borgo delle Cinque Terre. Un ragazzo ungherese di 20 anni e di cui, per ora, non è stato reso noto il nome, è precipitato da un muraglione, compiendo un volo di otto metri ed è morto dopo pochi minuti.
Tragica caduta mortale a Soviore Monterosso a Mare, La SpeziaSul posto sono intervenuti i soccorsi, ovvero la pubblica assistenza di Monterosso insieme all'automedica di Brugnato e ai Carabinieri di La Spezia. Sin da subito, le condizioni di salute del 20enne sono apparse subito molto gravi, tanto che i medici hanno eseguito sin da subito le manovre di rianimazione. Purtroppo, il giovane è morto pochi minuti dopo, costringendo le autorità ad accertarne il decesso. E ora si indaga per la caduta del 20enne a Monterosso a Mare: ogni pista è vagliata dai Carabinieri, dalla caduta accidentale al suicidio. Da quanto è emerso dalle prime testimonianze, il ragazzo si trovava probabilmente in stato di ubriachezza e si sarebbe sporto da un terrapieno posto vicino al Santuario di Nostra Signora di Soviore, all’interno del Parco Nazionale delle Cinque Terre in Liguria, lungo le pendici del Monte Soviore, il quale dà il nome al borgo. Il giovane avrebbe perso l’equilibrio ed è caduto dal muraglione per 5 metri. Nonostante i tentativi dei soccorritori, l’impatto violento con il suolo è stato fatale per l’ungherese. Ovviamente, sarà l’autopsia unitamente alle analisi del medico legale ad avvalorare ogni ipotesi, oltre ad accertarsi chi era il giovane, ovvero un turista o facente parte di qualche gruppo o associazione religiosa in ritiro nei pressi dell’edificio religioso ligure del Parco delle Cinque Terre.
Redazione