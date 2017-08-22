Tragedia a Monterosso a Mare: 20enne morto cadendo da muraglione

Morte accidentale per stato di ebbrezza o suicidio, queste sono le ipotesi dei Carabinieri

Tragica caduta mortale a Soviore Monterosso a Mare, La Spezia

Tragedia poco prima delle 3 di questa mattina alnel comune di, un borgo delleUn ragazzo ungherese di 20 anni e di cui, per ora, non è stato reso noto il nome, è precipitato da un muraglione, compiendo un volo di otto metri ed èdopo pochi minuti.Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ovvero la pubblica assistenza di Monterosso insieme all'automedica di Brugnato e ai. Sin da subito, le condizioni di salute del 20enne sono apparse subito molto gravi, tanto che i medici hanno eseguito sin da subito le manovre di. Purtroppo, il giovane è morto pochi minuti dopo, costringendo le autorità ad accertarne il. E ora si indaga per laa Monterosso a Mare: ogni pista è vagliata dai Carabinieri, dalla. Da quanto è emerso dalle prime testimonianze, il ragazzo si trovava probabilmente in stato die si sarebbe sporto da un terrapieno posto vicino al Santuario di Nostra Signora di Soviore, all’interno delin, lungo le pendici del Monte Soviore, il quale dà il nome al borgo. Il giovane avrebbe perso l’equilibrio ed è caduto dal muraglione per 5 metri. Nonostante i tentativi dei soccorritori, l’impatto violento con il suolo è stato fatale per l’ungherese. Ovviamente, sarà l’autopsia unitamente alle analisi del medico legale ad avvalorare ogni ipotesi, oltre ad accertarsi chi era il giovane, ovvero uno facente parte di qualchein ritiro nei pressi dell’edificio religioso ligure del Parco delle Cinque Terre.