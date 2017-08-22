Fusione Bayer-Monsanto bloccata da UE
Bruxelles teme concorrenza sleale tra i due colossi dell’agrochimicaL’Unione Europea ha bloccato il progetto di fusione tra Bayer e Monsanto, un'operazione che darebbe vita a un colosso mondiale nell'agrochimica. La Commissione Europea ha reso noto di aver aperto un'inchiesta approfondita sulla prevista acquisizione di Monsanto per quanto riguarda i sementi OGM da parte della tedesca Bayer. Il valore dell’operazione è di 57 miliardi di dollari e la decisione verrà presa entro l’8 gennaio 2018. L’incontro tra i due colossi lo scorso 31 luglio a Bruxelles non ha convinto la UE, in quanto si teme che la fusione possa ridurre la concorrenza in vari settori, come ad esempio quello dei pesticidi, le sementi e l’agrochimica.
Bloccata la fusione Bayer e Monsanto, il motivoLa fusione Bayer-Monsanto darebbe vita, avverte l'Antitrust UE, alla società più grande del mondo di pesticidi e sementi, mettendo insieme due concorrenti già alla guida dei settori degli erbicidi non selettivi, sementi e tratti agronomici, oltre all'agricoltura digitale e in materia di OGM. Inoltre, già molti nomi noti dell’industria sono andati incontro a delle fusioni, come Dow e Dupont e ChemChina e Syngenta. Con questa operazione finanziaria tra l’industria farmaceutica e quella alimentare, si rischia quindi di ostacolare il libero mercato, o almeno è quello che pensano a Bruxelles. E gli effetti finanziari dello stop dell’Unione Europea si fanno sentire, visto che in Borsa i due titoli oscillano verso il ribasso. La Commissione Europea ha esternato divere preoccupazioni preliminari, in quanto questa operazione potrebbe ridurre la concorrenza in una serie di mercati diversi: il risultato sarebbe un significativo aumento dei prezzi, qualità inferiore dei prodotti, meno possibilità di scelta e poca innovazione. Inoltre, la UE teme che l’accesso di agricoltori e distributori, concorrenti del futuro maxicolosso dell’agrochimica e del settore OGM, possa diventare veramente più difficile a causa di questa fusione, soprattutto se questi ultimi dovessero legare la vendita di sementi ai pesticidi.
