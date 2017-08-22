Fusione Bayer-Monsanto bloccata da UE

Bruxelles teme concorrenza sleale tra i due colossi dell’agrochimica

Bloccata la fusione Bayer e Monsanto, il motivo

L’ha bloccato il progetto di fusione tra, un'operazione che darebbe vita a un colosso mondiale nell'agrochimica. La Commissione Europea ha reso noto di aver aperto un'inchiesta approfondita sulla prevista acquisizione di Monsanto per quanto riguarda ida parte della tedesca Bayer. Il valore dell’operazione è di 57 miliardi di dollari e la decisione verrà presa. L’incontro tra i due colossi lo scorso 31 luglio a Bruxelles non ha convinto la UE, in quanto si teme che la fusione possa ridurre lain vari settori, come ad esempio quello dei, lee l’Ladarebbe vita, avverte l', alla società più grande del mondo di pesticidi e sementi, mettendo insieme due concorrenti già alla guida dei settori degli erbicidi non selettivi, sementi e tratti agronomici, oltre all'agricoltura digitale e in materia di OGM. Inoltre, già molti nomi noti dell’industria sono andati incontro a delle fusioni, come Dow e Dupont e ChemChina e Syngenta. Con questatra l’industria farmaceutica e quella alimentare, si rischia quindi di ostacolare il libero mercato, o almeno è quello che pensano a Bruxelles. E gli effetti finanziari dellosi fanno sentire, visto che ini due titoli oscillano verso il ribasso. Laha esternato divere preoccupazioni preliminari, in quanto questa operazione potrebbe ridurre la concorrenza in unadiversi: il risultato sarebbe un significativo aumento dei prezzi, qualità inferiore dei prodotti, meno possibilità di scelta e poca innovazione. Inoltre, la UE teme che l’accesso di agricoltori e distributori, concorrenti del futuro maxicolosso dell’agrochimica e del settore, possa diventare veramente più difficile a causa di questa fusione, soprattutto se questi ultimi dovessero legare laai pesticidi.