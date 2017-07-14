Home Attualità WiFi Italia? Sì, grazie. Ecco come funziona questa novità

WiFi Italia? Sì, grazie. Ecco come funziona questa novità

di Redazione 14/07/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Una rete per navigare in internet libera, gratuita e che funzioni per davvero? Da oggi si può! Nasce WiFi Italia! Scopriamo insieme di cosa si tratta! Un progetto, quello di WiFi Italia, che si espandendo a macchia di leopardo su tutto il territorio nazionale. Ideato e messo a punto dal Ministero dello sviluppo Economico, quest'innovazione, ha come scopo principale, quello di fornire una rete per navigare in internet che sia, gratuita, libera ma sopratutto funzionale, per i cittadini italiani e per i turisti. L'Italia, negli ultimi anni è diventata meta sempre più ambita di turisti d'oltralpe e curiosi provenienti da ogni parte del mondo. Le bellezze architettoniche ed artistiche del nostro Bel Paese, hanno certamente contribuito allo sviluppo del turismo nelle principali città italiane.. ma allora perchè non evolversi ancora di più puntando a qualcosa che ci distinguesse da altri? Questo il pensiero elaborato dal Ministero dello sviluppo Economico, il quale unendosi con il Ministero del Turismo e collaborando con L'Agenzia per L'Italia Digitale, hanno messo in piedi questo progetto così innovativo e funzionale. Vediamo ora, come funzionerà WiFi Italia: attraverso il nostro smartphone, scaricando l'applicazione relativa al progetto, basterà registrarsi inserendo i dati anagrafici necessari. Effettuata con successo la registrazione, il turista in questione o il cittadino, automaticamente potrà usufruire di una rete gratuita grazie alla quale essere online in questa realtà 2.0. Un modo semplice, pulito e trasparente quello di WiFi Italia che si speri, possa dare un valore aggiunto al nostro Paese, rendendolo all'avanguardia.. o meglio dire, al passo con i tempi!

Condividi Facebook Twitter Whatsapp