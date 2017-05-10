Amici 16 Shady e Mike Brid sono fidanzati? La rivelazione shock
di Redazione
10/05/2017
Shady e Mike Brid sono fidanzati? L'amore anche quest'anno ha invaso Amici 16, anche se se purtroppo i rapporti tra i due cantanti non sono così idilliaci come i fan immaginano. Shady dopo la sua esclusione dal serale del talent ha deciso di concentrarsi anima e corpo sul suo nuovo lavoro discografico, motivo per cui non potrebbe esserci spazio per una relazione? Ecco la rivelazione shock della cantante che ha allarmato i fan. Shady è ufficialmente fuori dalla scuola di Amici 16, motivo per cui la ragazza ha deciso di catapultarsi anima e corpo nella musica dedicando tutto il suo tempo al suo nuovo singolo Come to next to me. Shady durante il suo percorso all'interno della scuola di Amici 16 non ha mai nascosto il suo amore per la musica e i vari tentativi fatti nell'arco degli anni al fine di farsi conoscere come artista (Ndr. Ricordiamoci che la cantante della squadra Bianca poco tempo fa è stata anche tra i concorrenti di X-Factor). La scuola di talenti però per Shady non è stata solo un'ulteriore modo per mostrarsi al pubblico italiano come artista... La cantante in questi mesi potrebbe aver trovato l'amore con Mike Brid, ma i rapporti tra i due non sono idilliaci. Mike Brid e Shady sono fidanzati? Una risposta vera e propria a questa domanda purtroppo non è mai stata data, anche se Shady dopo la sua eliminazione ha deciso di rivelare qualcosa in più. Sembrerebbe che i rapporti tra Shady e Mike siano in pausa, ma perché? A chiarire tutto è stata la stessa Shady in occasione di un'intervista con TgCom. "Amore? E' nato un bel rapporto, ci siamo trovati molto bene con Mike. Non so neanche come definire il nostro rapporto... Vedremo fuori cosa succederà".
