Trovato morto l'ex calciatore Andrea La Rosa, fermati una donna e il figlio

di Redazione 15/12/2017

Andrea La Rosa dallo scorso mese di novembre era scomparso... Nessun avviso, il trentacinquenne sembrava esser svanito nel nulla. Dopo settimane di ricerche però inizia ad affievolirsi la possibilità di ritrovare l'uomo in vita, tanto che nelle ultime ore è stata ufficializzata la notizia secondo cui è stato trovato morto l'ex calciatore Andrea La Rosa ma non solo... Gli inquirenti hanno fermato una donna e il figlio, presunti responsabili dell'omicidio Andrea La Rosa è stato trovato morto dopo la scomparsa Come abbiamo avuto modo di accennare prima l'ex giocatore Andrea La Rosa era scomparso lo scorso 16 novembre. L'azione del ragazzo di trentacinque anni è subito sembrata strana agli amici e i parenti, i quali hanno iniziato a temere il peggio. Le ultime settimane sono state segnate da un'attività investigativa molto fitta... Nonostante gli indizi fossero contrastanti in un primo momento si è pensato a un allontanamento volontario, anche se le speranze di trovare in vita Andrea La Rosa iniziavano a diminuire sempre di più. Nel corso delle ultime ore infatti l'ex calciatore è stato trovato morto, mentre i presunti responsabili una donna, Antonietta Blancatello, e il figlio Raffaele Rullo sono stati già arrestati. Andrea La Rosa ucciso dal suo migliore amico? Andrea La Rosa è stato sgozzato e accuratamente nascosto da Raffaele Rullo, responsabile insieme alla mamma Antonietta Blancatello del suo omicidio. Secondo le prime indagini sembrerebbe che Raffaele Rullo, inizialmente amico della compagna di Andrea La Rosa, avesse preso in prestito dalla vittima circa trentamila euro motivo per cui quella fatidica sera del 16 novembre i due avessero deciso di incontrarsi. Cosa sia successo gli attimi prima dell'uccisione sembra essere ancora un mistero, l'unica cosa certa è che nella macchina di Andrea La Rosa sono stati trovati almeno seimila euro in contanti e non solo... Raffaele Rullo, considerato il migliore amico della vittima, avrebbe cercato insieme alla mamma, Antonietta Blancatello, di disfarsi completamente del corpo sciogliendolo nell'acido. Per saperne di più però non ci resta che aspettare la convalida dell'arresto dei due presunti killer.

