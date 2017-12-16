Trono Gay Uomini e donne: ritorno di fiamma per Claudio Sona e Mario Serpa?

La storia tra Claudio Sona e Mario Serpa è archiviata da mesi e non sono mancate le polemiche, ora però i fan di Uomini e donne hanno notato dei movimenti sui social. Gli ex protagonisti del trono gay si sono riavvicinati?

Claudio e Mario, le foto a Verona

I Clario si sono rivisti negli scorsi giorni, la prova del loro incontro è costituita dalle foto che circolano sul web. Claudio Sona e Mario Serpa sono stati avvistati in un locale di Verona, al riparo da occhi indiscreti, ma non da quelli dei fan che li hanno pizzicati insieme. Avevano cercato di nascondersi e di non attirare l'attenzione ma il tentativo è fallito, nonostante il cappuccio indossato. Qualcuno è convinto che abbiano superato i problemi del passato e che siano amici, altri invece parlano di un ritorno di fiamma. La coppia ha preferito non rilasciare dichiarazioni ma c'è un indizio che alimenta il gossip.

I Clario su Instagram

Dopo l'incontro a Verona, Claudio e Mario hanno ripreso a seguirsi su Instagram. Potrebbe essere una strategia per depistare i fan e alimentare il gossip come sospettiamo, oppure un vero e proprio riavvicinamento. Gli ex protagonisti del trono gay di Uomini e donne si erano lasciati in seguito alle forti dichiarazioni di Juan Fran Sierra. Il modello ex fidanzato di Claudio Sona aveva raccontato che durante l'esperienza a Uomini e donne stavano insieme e ha diffuso le prove. Quanto accaduto oltre a causare una rottura tra Claudio Sona e Mario Serpa, aveva portato la redazione di Uomini e donne a prendere le distnze dall'ex tronista gay. Superata la bufera mediatica potrebbe essere arrivato il chiarimento tra i Clario e noi seguiremo attentamente tutti i prossimi movimenti sui social e in particolare su Instagram, a caccia di indizi. Sarebbe un bel regalo di Natale per i fan di Uomini e donne e non solo. Voi che cosa ne pensate, Claudio e Mario sono tornati insieme?