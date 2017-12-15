Home Intrattenimento Guerra fredda a Buckingham Palace, Kate Middleton ferma le apparizioni in pubblico

Guerra fredda a Buckingham Palace, Kate Middleton ferma le apparizioni in pubblico

di Redazione 15/12/2017

Guerra fredda in arrivo a Buckingham Palace? Secondo alcune "voci di corridoio" sembrerebbe che Kate Middleton abbia deciso di fermare le apparizioni in pubblico, e tutto a causa dell'arrivo della nuova futura sposa... Ovvero Meghan Markle. Le due donne sono dunque entrate in competizione? Il principe Herry e Meghan Marke sposi nel 2018 Qualche settimana fa il principe Herry ha finalmente ufficializzato il suo fidanzamento con l'attrice Meghan Markle. Una notizia questa che ha riportato un po' alla memoria quanto successo decenni fa a Monaco tra l'attrice Grace Kelly e il principe Ranieri. Insomma il coronamento di una bellissima favola che ha tenuto incollati ai social e alle televisioni milioni e milioni di telespettatori, soprattutto se pensiamo al fatto che per molti il figlio minore di Carlo sembrava essere destinato a una vita da scapolo d'oro... Invece, contro ogni aspettativa, ecco che il principe Herry e Meghan Marke diventeranno sposi nel 2018, anche se la data non è stata ancora ufficializzata. L'unica a non aver accolto bene la cosa sembra essere stata proprio Kate Middleton. Kate Middleton pronta a un cambiamento radicale Dopo l'annuncio della gravidanza Kate Middleton ha deciso di eliminare le apparizioni pubbliche, nel frattempo però qualcuno avrebbe detto che la duchessa non sarebbe stata d'accordo con il matrimonio del principe Herry... Il motivo del suo secco no riguarderebbe proprio il divorzio di Meghan Markle. La duchessa di Cambridge nell'arco delle ultime settimane si sentirebbe un po' offuscata dalla presenza della fidanzata del principe Herry, come se tra le due donne sia nata una vera e propria battaglia a suon di notorietà. Secondo qualche rumors attorno a Buckingham Palace sembrerebbe addirittura che Kate Middleton al fine di riconquistare i suoi seguaci sarebbe pronta a mostrarsi in pubblico insieme al suo pancione... Non dimentichiamo che, differentemente da quanto successo per le altre due gravidanze, al momento non esiste una foto pubblica della Middleton incinta del terzo figlio o figli.

