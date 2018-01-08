Trump: io? Sono un genio mica uno stupido
di Redazione
08/01/2018
Gli USA sono in continuo fermento per lo scandalo Trump. Il quotidiano Mail Online scrive il titolo "Re è nudo" in prima pagina, che in poche parole spiega il reale significato de libro 'Fire and Fury' di Micheal Wolff.
Le difese di TrumpMa Mr President si crea la sua difesa e usando un tweet replica "Non sono intelligente, sono un genio!". Questa la sua difesa contro i dubbi sollevati circa la sua saluta mentale. "Ora che la storia della collusione con la Russia, dopo un anno di intense ricerche, si è rivelata una bufala totale, i democratici e i loro tirapiedi, i media produttori di fake news, hanno tirato fuori il manuale Ronald Reagan e sbraitano sulla stabilità mentale e l'intelligenza". E lo sfogo di Trump prosegue "In realtà per tutta la mia vita le mie qualità migliori sono state la stabilità mentale ed essere veramente intelligente. Anche 'Hillary la corrotta' ha provato a giocare queste carte e come tutti avete notato, le si sono bruciate tra le mani...... Sono passato dall'essere un imprenditore successo, a una star della tv a presidente degli Stati Uniti (al primo tentativo). Credo che questo mi caratterizzi non come un uomo intelligente, ma come un genio. E un genio molto stabile!".
Cosa nasconde "Fire and Fury"E nel frattempo la fama di Wolff continua e sale alle stelle. L'autore dello scandal book ha persino rilasciato un'intervista alla Bbc radio svelando qualche retroscena della presidenza. "Ho intervistato Trump due settimane prima del voto sulla Brexit e non sapeva cosa significasse Brexit", ha detto Wolff. Stando a ciò che dice, il suo libro, che già popola la classifica dei best seller di New York, "trascinerà giù il presidente". E nell'intervista aggiunge "Penso che uno degli interessanti effetti del libro sia l'effetto 'il Re è nudo'".
Articolo Precedente
Marina Ripa di Meana la malattia: "Avevo pensato al suicidio in Svizzera"
Articolo Successivo
Trapianto di feci : scoperta sensazionale della scienza
Redazione