Tumore al seno uomini: più rischioso del cancro alla prostata
di Redazione
11/05/2017
Il tumore alla mammella non è solo una malattia tutta femminile. Anche i maschi possono esserne colpiti, seppure in misura minore e addirittura ha una incidenza dell’1% contro il 25% del cancro alla prostata. Le percentuali si invertono negli uomini che possiedono i cosiddetti geni Jolie, portatori di mutazioni nei geni Brca1 e Brca2: la star americana li ha ed è per questo che si chiamano così. La donna ha compiuto il gesto estremo di una doppia mastectomia e, pare, di una isterectomia come forma di prevenzione e ha deciso di rendere pubblica la sua condizione. Ma la news sconvolgente è che per l’uomo è più rischioso il tumore al seno del cancro alla prostata rispetto alle donne. La ragione dell’aumento del rischio di tumore è proprio questa alterazione e predispone a sviluppare il 5% dei tumori mammari maschili e il 2% di tumori alla prostata. Uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Oncology, condotto da Laura Ottini dell’Università La Sapienza di Roma con la collaborazione di Antonis Antoniou dell’Università di Cambridge ha dimostrato questa teoria che aleggiava in campo medico da anni, ma che nessuno ha mai dimostrato fino ad oggi. Ovviamente, non tutti gli individui con la mutazione geni Jolie hanno eguali probabilità di sviluppare un tumore nel corso della loro vita: con l’appoggio dell’AIRC, si sono raccolti i dati di uomini portatori delle mutazioni Brca1 e Brca2 e sono stati confrontati con quelli di individui sani. E’ stato elaborato un modello statistico, il Prs, ovvero il Polygennic Risk Score, basato su 88 polimorfismi per il tumore alla mammella e 103 per il cancro alla prostata. Quindi, si può predire lo sviluppo dei due mali su questi soggetti. Lo studio sui maschi sviluppatori del cancro alla prostata e del tumore al seno è stato possibile anche al contributo di Valentina Silvestri, che ha vinto un finanziamento per avviare la ricerca. Il Prs sviluppato consente di predire il rischio di sviluppo di tumore alla mammella e della prostata in uomini portatori di mutazioni dei geni Brca1 e Brca2. I maschi portatori di mutazioni in Brca2 hanno il 40% di sviluppare il cancro alla prostata, classificandoli come individui a basso Prs, con un rischio del 19% circa, e di un alto Prs, ovvero con la percentuale del 61%.
Articolo Precedente
Temptation Island 2017 coppie, Sonia Lorenzini mette alla prova Manuele Mauti?
Articolo Successivo
Gossip Giulia De Lellis come Chiara Ferragni, video virali sul web
Redazione