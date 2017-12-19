Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Tumori in Italia, numeri da capogiro soprattutto a Taranto

Redazione Avatar

di Redazione

19/12/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Le statistiche parlano chiaro: oltre 21.000 nuovi casi di tumore in soli sei anni. E il numero di uomini colpiti dal cancro è maggiore rispetto a quello delle donne. Questo il dato principale consegnato dal rapporto tumori consegnato dalla Asl, con dati pubblicati sul sito istituzionale dell’azienda.  

Tumori dal 2006 al 2012, i dati

Nell'analisi si parte ad esaminare i casi nel lasso di tempo che va dal 2006 fino al 2012, e la statistica prevede che la Regione Puglia sia la più colpita. Anni ormai andati ma che racchiudono veramente numeri da capogiro.  E se addirittura si vuol pensare che l’uso di fonti eterogenee, spesso cartacee e provenienti anche da fuori Regione non consente aggiornamenti tempestivi, nonostante il Registro Tumori Taranto sia tra i più aggiornati d’Italia, allora veramente i casi aumentano a dismisura.

Tumori a Taranto

L’intera casistica del Registro Tumori Taranto dal 2006 al 2012 registra 21.313 nuovi casi di cui 11.640 maschi e 9.673 donne. L'incidenza media quindi è di 3.044 nuovi casi con un tasso standardizzato diretto di 438 casi per centomila nei maschi e 332 per centomila nelle femmine. Negli uomini i cinque tumori più frequenti sono nell’ordine: polmone con 274 casi all’anno, prostata con 267 casi annui, vescica che conta 223 casi annui, colon retto ha 192 casi annui, e fegato 4,7% con 77 casi annui. Nelle donne le prime cinque neoplasie maligne sono: mammella con 400 casi annui, colon retto che conta 165 casi annui, tiroide che colpisce 112 casi annui, corpo utero con 69 casi annui e polmone che ha 52 casi annui. Le punte critiche, come si è detto, si contano proprio nel capoluogo rispetto a quanto avviene negli altri 28 comuni della Provincia.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Ignazio e Cecilia dopo l'armadio hot, l'amore nei camerini di Tiki Taka?

Articolo Successivo

IKEA sotto il mirino dell'Unione Europea per evasione fiscale

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Perché è importante utilizzare la protezione solare tutti i giorni?

Perché è importante utilizzare la protezione solare tutti i giorni?

02/10/2025

Carote: perché sbollentarle può trasformare la tua salute (e il tuo palato)

Carote: perché sbollentarle può trasformare la tua salute (e il tuo palato)

11/01/2025

Depressione Post Partum: Cosa fare

Depressione Post Partum: Cosa fare

23/10/2024