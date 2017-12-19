Home Salute Tumori in Italia, numeri da capogiro soprattutto a Taranto

Tumori in Italia, numeri da capogiro soprattutto a Taranto

di Redazione 19/12/2017

Le statistiche parlano chiaro: oltre 21.000 nuovi casi di tumore in soli sei anni. E il numero di uomini colpiti dal cancro è maggiore rispetto a quello delle donne. Questo il dato principale consegnato dal rapporto tumori consegnato dalla Asl, con dati pubblicati sul sito istituzionale dell’azienda. Tumori dal 2006 al 2012, i dati Nell'analisi si parte ad esaminare i casi nel lasso di tempo che va dal 2006 fino al 2012, e la statistica prevede che la Regione Puglia sia la più colpita. Anni ormai andati ma che racchiudono veramente numeri da capogiro. E se addirittura si vuol pensare che l’uso di fonti eterogenee, spesso cartacee e provenienti anche da fuori Regione non consente aggiornamenti tempestivi, nonostante il Registro Tumori Taranto sia tra i più aggiornati d’Italia, allora veramente i casi aumentano a dismisura. Tumori a Taranto L’intera casistica del Registro Tumori Taranto dal 2006 al 2012 registra 21.313 nuovi casi di cui 11.640 maschi e 9.673 donne. L'incidenza media quindi è di 3.044 nuovi casi con un tasso standardizzato diretto di 438 casi per centomila nei maschi e 332 per centomila nelle femmine. Negli uomini i cinque tumori più frequenti sono nell’ordine: polmone con 274 casi all’anno, prostata con 267 casi annui, vescica che conta 223 casi annui, colon retto ha 192 casi annui, e fegato 4,7% con 77 casi annui. Nelle donne le prime cinque neoplasie maligne sono: mammella con 400 casi annui, colon retto che conta 165 casi annui, tiroide che colpisce 112 casi annui, corpo utero con 69 casi annui e polmone che ha 52 casi annui. Le punte critiche, come si è detto, si contano proprio nel capoluogo rispetto a quanto avviene negli altri 28 comuni della Provincia.

