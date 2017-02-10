Home Attualità UeD anticipazioni Trono Classico Luca Onestini, bufera Soleil Sorgè Instagram: beccata con un altro

di Redazione 10/02/2017

Le anticipazioni legate a Uomini e Donne del Trono Classico di Luca Onestini di oggi, 10 febbraio 2017, non sono molto rosee: la bufera che si sta per abbattere sulla corteggiatrice Soleil Anastasia Sorgè è forse senza precedenti. La preferita dell’ex Mister Italia e rivale della corteggiatrice Giulia Latini pare sia stata beccata con un altro, e la prova è su Instagram. Cosa succederà a una delle protagoniste di UeD? Il Trono Classico di Luca Onestini sembra ben delineato: Soleil Anastasia Sorgè e Giulia Latini sono le preferite e anche le altre corteggiatrici se ne stanno accorgendo. Tornando all’ultima registrazione della puntata con protagonista il tronista di Uomini e Donne, il ragazzo ha fatto uan scenata all’indirizzo della bionda romana, colpevole di incontrarsi ancora con il suo ex fidanzato e di salutarlo ancora nonostante il tradimento di lui. Giulia si è difesa nello studio di UeD, motivando la scelta come semplici rapporti cordiali tra vicini, visto che lui abita nei paraggi di casa sua e ogni tanto escono e si incontrano negli stessi locali, ma ha promesso di evitare per non scatenare la gelosia di Luca. Soleil sembrava rientrare nelle grazie dell’Onestini, peccato che su Instagram è comparsa una foto clamorosa: lei e l’ex fidanzato di Giulia nello stesso locale e immortalati insieme. I fan non hanno dubbi: sarà questione di ore ma secondo le anticipazioni sulla prossima registrazione, la bufera per questo comportamento della corteggiatrice sarà veramente dura: beccata con un altro e per dipiù con l’ex della tua rivale in amore. Rumors e anticipazioni sul Trono Classico di Uomini e Donne rivelano però che Soleil Anastasia Sorgè sa quello che fa e non teme bufera o polemica, visto che è tutta una strategia: la corteggiatrice di Luca Onestini sarebbe uscita con l’ex fidanzato di Giulia Latini per studiare i punti deboli della ragazza e avere campo libero per la conquista del cuore dell’ex Mister Italia. Peccato che la gelosa del ragazzo sia imprevedibile: per lui conterà solo che Soleil sia stata beccata con un altro, con tanto di prove su Instagram, oppure apprezzerà il gesto e sarà lei la scelta a UeD?

