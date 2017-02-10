Volantino MediaWorld San Valentino 2017: offerte San Volantino su smartphone Huawei e altre marche

Il nuovoin chiaveè arrivato e ancora valido: per l’occasione, ledi, nome simpatico che il popolare store di elettronica e tecnologia ha voluto dare a queste promozioni, son veramente strepitose. Di seguito, ladelle promozioni, i migliori affari per quanto riguarda gli(compreso l’del 2017) e tutti gli sconti sul prezzo di cellulari dicome glidella, il tutto condito con l'hashtagnegli ultimi anni ha una politica particolare: in occasione di eventi particolari, lo store di elettronica e tecnologia lancia una specie di concorso: in questo caso, la Corsa di. I fortunati che verranno sorteggiati potranno portarsi a casa tutto ciò che riusciranno a prendere nel negozio e portare alla postazione di partenza; il valore totale dei prodotti ammonta a Euro 800mila che finora l’azienda ha regalato ai propri clienti con questa competizione. Festeggiarecon ilsi può: per partecipare alla gara, basta essere in coppia, fare shopping e come dice l'hashtag ufficiale,. Più acquisti si effettuano entro la fine della validità del volantino, più si spende e maggior sarà la probabilità di essere sorteggiati a partecipare a questa iniziativa: rientrano tutti gli oggetti tecnologici di valore, dalle TV agli, dalle console agli elettrodomestici in un punto vendita a disposizione dei concorrenti. Per entrare in lista, bisogna effettuare degli acquisti esibendo al momento del pagamento la carta fedeltà dello store: più si spende, più ci saranno possibilità di partecipare. Vediamo nello specifico leper quanto riguarda gli smartphonee gli sconti suldei cellulari di. Tra lee gli sconti suglispicca senza dubbio l’del 2017, in vendita al modico prezzo di 249 Euro. Anche l’viene venduto scontato, 749, 99 Euro pagabili anche in 24 rate da 29,99 Euro: la possibilità di dilazionamento chepropone in occasione diè veramente allettante. Per quanto riguarda i cellulari di altre marche, nel punto vendita si propone l’dellaal prezzo di 299 Euro, mentre il modelloè proposto a 649 Euro pagabili in 25 rate da 25,96 Euro. Ilal, quindi la scadenza è a