Volantino MediaWorld San Valentino 2017: offerte San Volantino su smartphone Huawei e altre marche
di Redazione
10/02/2017
Il nuovo volantino MediaWorld in chiave San Valentino 2017 è arrivato e ancora valido: per l’occasione, le offerte di San Volantino, nome simpatico che il popolare store di elettronica e tecnologia ha voluto dare a queste promozioni, son veramente strepitose. Di seguito, la validità delle promozioni, i migliori affari per quanto riguarda gli smartphone Huawei (compreso l’Huawei P8 Lite del 2017) e tutti gli sconti sul prezzo di cellulari di altre marche come gli iPhone della Apple, il tutto condito con l'hashtag #PreparatiACorrere. MediaWorld negli ultimi anni ha una politica particolare: in occasione di eventi particolari, lo store di elettronica e tecnologia lancia una specie di concorso: in questo caso, la Corsa di San Volantino 2017. I fortunati che verranno sorteggiati potranno portarsi a casa tutto ciò che riusciranno a prendere nel negozio e portare alla postazione di partenza; il valore totale dei prodotti ammonta a Euro 800mila che finora l’azienda ha regalato ai propri clienti con questa competizione. Festeggiare San Valentino 2017 con il volantino MediaWorld si può: per partecipare alla gara, basta essere in coppia, fare shopping e come dice l'hashtag ufficiale, #PreparatiACorrere. Più acquisti si effettuano entro la fine della validità del volantino, più si spende e maggior sarà la probabilità di essere sorteggiati a partecipare a questa iniziativa: rientrano tutti gli oggetti tecnologici di valore, dalle TV agli smartphone, dalle console agli elettrodomestici in un punto vendita a disposizione dei concorrenti. Per entrare in lista, bisogna effettuare degli acquisti esibendo al momento del pagamento la carta fedeltà dello store: più si spende, più ci saranno possibilità di partecipare. Vediamo nello specifico le offerte per quanto riguarda gli smartphone Huawei e gli sconti sul prezzo dei cellulari di altre marche. Tra le offerte e gli sconti sugli smartphone spicca senza dubbio l’Huawei P8 Lite del 2017, in vendita al modico prezzo di 249 Euro. Anche l’Huawei Mate 9 viene venduto scontato, 749, 99 Euro pagabili anche in 24 rate da 29,99 Euro: la possibilità di dilazionamento che MediaWorld propone in occasione di San Volantino 2017 è veramente allettante. Per quanto riguarda i cellulari di altre marche, nel punto vendita si propone l’iPhone 5S della Apple al prezzo di 299 Euro, mentre il modello iPhone 6S è proposto a 649 Euro pagabili in 25 rate da 25,96 Euro. Il volantino è valido fino al 14 febbraio 2017, quindi la scadenza è a San Valentino: #PreparatiACorrere!
Articolo Precedente
Sanremo 2017 news e classifica parziale: Ermal Meta vice la serata cover e vola per il podio, i due duetti fuori dal Festival
Redazione