Uomini e Donne Trono Gay 2017 quando torna? Toto nomi, tra i favori l'ex di Francesco Zecchini
di Redazione
09/03/2017
Uomini e Donne nuovamente a lavoro per la realizzazione del Trono Gay 2017 dopo la fine dell'amore tra Mario Serpa e Claudio Sona... Quando torna così la nuova fase del programma che fatto tanto scalpore? La redazione del programma ha già cominciato la ricerca del toto nomi dove figura anche l'ex fidanzato di Francesco Zecchini. Chi sarebbe dunque il ragazzo di cui stiamo parlando? Da quasi una settimana le scene del gossip italiano sono dominate da Claudio Sona e Mario Serpa, soprattutto dopo che quest'ultimo ha deciso di rompere il suo silenzio... I fan hanno giudicato l'ex corteggiatore troppo freddo e distaccato dopo la fine della storia con Claudio Sona che, diversamente, ha preferito non proferire più parola sull'argomento dopo l'ufficializzazione della separazione. Questo dettaglio però ha fatto si che prendesse sempre più corpo l'idea secondo cui Mario Serpa punti ad essere il nuovo protagonista del Trono Gay 2017, anche se ovviamente al momento la redazione di Uomini e Donne non ha confermato i vari rumors anzi... Sembrerebbe proprio che lo staff di Maria De Filippi da qualche settimana stia esaminando nuovi candidati al fine di scegliere il nuovo tronista. Ma chi troviamo in cima al toto nomi? Secondo alcune anticipazioni che riguardano appunto la nuova edizione di Uomini e Donne, quindi facciamo rifermento al mese di settembre 2017, in cima alla lista dei candidati per il Trono Gay troviamo un ragazzo di nome Mattero che però non sarebbe proprio estraneo ai ragazzi di Uomini e Donne... Sembrerebbe che il ragazzo in cerca d'amore sia l'ex fidanzato di Francesco Zecchino, nonché ex corteggiatore di Claudio Sona. Chissà come avrà reagito Zecchini difronte a tale possibilità....
