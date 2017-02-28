Home Attualità UeD Gossip Trono over: Giuliano Giuliani contro Giorgio Manenti

Molti lo ricordano come uno degli storici protagonisti del Trono Over, anche se ormai Giuliano Giuliani almeno da un paio di stagioni non frequenta più il people show di Maria de Filippi. Ma ogni tanto torna a farsi vivo commentando quello che succede in studio e questa volta è partito con un clamoroso e duro attacco contro Giorgio Manetti, anche se in realtà i due non si sono mai conosciuti personalmente. Nonostante questo però Giuliano pensa di aver capito che tipo sia il ‘cavaliere’ fiorentino e così ha postato un video di critiche pesantissime. Definisce uno scandalo la partecipazione di Giorgio al Trono Over, perché convinto che sia lì soltanto per apparire mentre in realtà non è nessuno e dovrebbe soltanto ringraziare la De Filippi che gli ha permesso di apparire in trasmissione e così di incassare altri soldi con le serate, visto che per ognuna guadagna 1200 euro mentre quando c’era lui in trasmissione era tutto diverso. “O le regole sono cambiate o qualcuno sta prendendo in giro qualcun altro”, continua Giuliano. Secondo lo storico protagonista del Trono Over Giorgio è una vergogna infinita e ora se ne stanno accorgendo tutti, per ché quando lo criticano esce la sua vera natura, quella di uomo violento. “Perché se non trovi nessuna donna non vieni via? Non lo fai perché hai trovato la gallina dalle uova d’oro, questa storia deve finire perché è una vergogna che la redazione ti permetta di fare le serate”. Giuliano è convinto che il pubblico si stia stufando di lui, di gemma, di Marco e anche di Michele, ma non sarà soltanto invidia per chi ha preso il suo posto?

