Il commissario Montalbano quando va in onda? Anticipazioni ultima puntata
di Redazione
28/02/2017
Il commissario Montalbano è finalmente tornato su Rai 1 dopo anni di attesa. L'appuntamento di ieri sera ha riscosso un grandissimo successo, confermando così il seguito della fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. Ma quando va in onda il nuovo appuntamento de Il commissario Montalbano? Ecco tutte le anticipazioni che riguardano l'ultima puntata.
Il commissario Montalbano, cambio look per il personaggio simile ai racconti di Andrea CamilleriIl commissario Montalbano riesce sempre a conquistare il cuore dei suoi fan. Ogni nuovo appuntamento con la fiction si trasforma in un grande successo grazie alle indagini svolte da Salvatore Montalbano, interpretato eccellentemente da Luca Zingaretti. Una cosa però non è sfuggita all'occhio attento dei fan del commissario... Montalbano si è rifatto il look? Sembrerebbe proprio di si! Nell'arco degli anni i lettori e fan della serie erano abituati a distingue Montalbano libro da Montalbano Tv, a quanto pare gli autori hanno voluto unificare le due figure con il nuovo look del personaggio. Ieri sera infatti tutti hanno notato la barba incolta e i baffi neri di Montalbano, un modo così per unire ancora di più produzioni letterarie e fiction. Una scelta questa che ha conquistato ancora di più i fan del commissario di Vicata, che da anni anima i racconti di Andrea Camilleri.
Il commissario Montalbano ultima puntata: chi sarà l'autore dell'omicidio di una giovane ragazza?Lunedì 6 marzo 2017 andrà in onda l'ultima puntata della fiction Il commissario Montalbano, "Come la prassi". Questa volta Montalbano dovrà scoprire infatti chi sarà l'autore dell'omicidio di una giovane ragazza, trovata nuda con solo un accappatoio pieno di sangue, sull'androne di una casa in via Pintacuda. La vittima infatti potrebbe essere una prostituta venuta in Italia dal nord est dell'Europa, il cui traffico è gestito dai Cuffaro che potrebbero vendicarsi su chi ha commesso un crimine così brutale. Nel frattempo però il commissario sarà impegnato a scoprire chi sta organizzando un attentato nei suoi confronti... Ancora una volta i Cuffaro stanno cercando di "far fuori" il commissario Montalbano?
Redazione