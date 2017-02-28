Uomini e Donne gossip Sonia Lorenzini Emanuele Mauti: un fallimento annunciato
di Redazione
28/02/2017
Che fine hanno fatto Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti dopo la scelta del tutto inaspettata al Trono Classico di Uomini e Donne? Da quando la tronista ha scelto, in pochi anno creduto che il sentimento che pervadeva i due giovani fosse vero, visto che fino a quel momento la ragazza era stata messa ampiamente sotto accusa dal nuovo opinionista di UeD, Mario Serpa: il gossip accusava lei e il corteggiatore Federico Piccinato di avere un accordo al di fuori. Sembra che il comportamento della bella tronista si stia rivelando un fallimento annunciato: problemi in paradiso per Sonia e il bel pallanuotista? Il pubblico di Uomini e Donne non perdona e quando si sono diffuse le anticipazioni e i gossip sulla registrazione della puntata della scelta del Trono Classico da parte di Sonia Lorenzini, i fan sono rimasti basiti, perché Emanuele Mauti fino a quel momento era passato del tutto inosservato. Un fallimento annunciato a dimostrazione che chi ama UeD ha deciso di snobbare la coppia appena nata, non interessandosi minimamente a cosa faccia ora. Anche la messa in onda della puntata della scelta ha registrato pochi ascolti, segno che i telespettatori non hanno gradito. Per ora, Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti sembrano innamorati e uniti tanto da andare a vivere insieme a Roma dopo neanche un mese di conoscenza e fidanzamento, ma al pubblico del Trono Classico di Uomini e Donne, per il momento, sembra non importare e no si fa neanche tanto gossip su di loro. Neanche le dediche di Emanuele nei confronti di Sonia su Instagram sembrano appassionare i seguaci di UeD, certi che sia solo una copertura per salvare la faccia e che sotto ci sia ben altro. Un fallimento annunciato o una storia d’amore destinata a durare? Lo sapremo solo col tempo!
