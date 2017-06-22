UeD news Marco Burato de I tre denari risponde a Maria De Filippi
22/06/2017
In arrivo altre UeD news per gli amanti del programma di Mediaset. Negli scorsi giorni si è parlato della possibilità che Marco Burato de I tre denari, concorrente di Reazione a Catena, potesse diventare il nuovo tronista. A distanza di poco più di 24 ore ecco che il ragazzo ha deciso di rispondere all’invito di Maria De Filippi. UeD è appena finito eppure la macchina organizzativa del programma di Maria De Filippi è già partita alla ricerca dei nuovi tronisti. Per quanto riguarda le news del trono gay l’ipotesi Mario Serpa resta sempre la più quotata anche se qualcuno punta anche sell’ex concorrente del Grande Fratello, Siria Di Fazio. Il trono classico rosa invece sembra esser stato già occupato da Giulia Latini, ex corteggiatrice di Luca Onestini… Il trono classico blu attualmente è una bella incognita dato che non vi è una vera lista e che l’unico nome arrivato ai fan è quello di Marco Burato de I tre denari di Razione a Catena. In poco più di 24 ore però il ragazzo avrebbe già risposto all’invito fatto da Maria De Filippi, in un modo che non è stato tanto gradito dalle sue fan. Marco Burato de I tre denari sarà tra i protagonisti di UeD? Na news di gossip purtroppo è stata smentita qualche ora fa dallo stesso concorrente di Reazione a Catana che ha quanto pare ha già risposto a Maria De Flippi. “Non ho ricevuto alcuna richiesta a riguardo. – Spiega Marco Buraco a Fanpage -. C'è stata una sorta di petizione online da parte di molte fan, ma in ogni caso non accetterei perché non penso che sia la tipologia di programma che mi rappresenta”.
