Uomini e Donne va in onda anche d'estate, info nuovi tronisti e corteggiatori

di Redazione 22/06/2017

Uomini e Donne andrà in onda anche in estate? Ecco la notizia che tutti i fan del programma stavamo aspettando... Ecco qualche info sui tronisti e corteggiatori. Uomini e Donne dunque verrà trasmesso anche in estate. Maria De Filippi ha deciso di accogliere la richiesta dei fan che quest'anno hanno seguito appassionatamente l'edizione del programma giorno dopo giorno. A quanto pare però si dovrà ugualmente aspettare per il Trono Gay che andrà comunque in onda a partire dal prossimo settembre. Le info riguardanti tronisti e corteggiatori però non finiscono qui. Se da una parte è vero che Uomini e Donne torna in TV, ciò non implica che il format andrà in formato ex novo. Secondo quanto reso noto da alcune anticipazioni, in estate la Mediaset ha deciso di mandare in replica alcune delle puntata e storie più belle del programma di Maria De Filippi. Quanto detto significa che purtroppo per scoprire chi saranno i nuovi tronisti e i corteggiatori dovremmo aspettare solo ed esclusivamente l'inizio del mese di settembre. In questo frangente però ecco che arrivano delle info importanti per quanto riguarda appunto i tronisti.... Uomini e Donne torna anche in estate ma con le repliche delle puntate più belle e le storie più salienti. Per quanto riguarda i nuovi tronisti e corteggiatori sembra sempre più confermato il nome di Mario Serpa per il Trono Gay. Per quanto riguarda il Trono Classico femminile il nome quasi certo è quello di Giulia Latini, per quello maschile nel calderone di Maria De Filippi ci sono tanti nomi ma nessuno ancora ufficiale.

