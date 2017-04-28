Un posto al sole anticipazioni e trama puntate 2-5 maggio 2017: Viola perde il bambino?

Viola deve affrontare un problema di salute che mette in pericolo il bambino. Scopriamo tutte le anticipazioni di Un posto al sole di maggio 2017

Le anticipazioni di Un posto al sole di maggio 2017 hanno impressionato tutti i telespettatori. Dopo la gioia per la gravidanza di Viola infatti, scopriremo che corre dei seri pericoli. Una delle protagoniste più amate della soap di Rai 3 ha contratto la toxoplasmosi. La trama delle puntate della prossima settimana si concentra sulla coraggiosa scelta di portare a termine la gravidanza anche se Eugenio è contrario. Gli episodi di Un posto al sole dal 2 al 5 maggio 2017 riguardano anche gli altri abitanti di Palazzo Palladini.

Non c’è pace per Roberto, Marina è preoccupata per Matteo ricoverato in ospedale e Ferri non digerisce questa situazione tanto che si avvicinerà all’architetto Mancuso. I dubbi sono più che fondati visto che la Giordano è piuttosto confusa e si sfogherà con Filippo. Le anticipazioni di Un posto al sole sono piuttosto avare ma le trame delle puntate di maggio 2017 potrebbero riservarci dei risvolti inaspettati.

Concentrandoci sugli episodi della soap napoletana in onda la prossima settimana scopriamo che Niko verrà messo a dura prova in vista del colloquio di lavoro mentre ci sarà una brutta sorpresa per Beatrice. Enriquez la costringerà a dividere la stanza con Susanna. Grandi sorprese anche per Serena che partirà per Roma e sul treno farà un incontro inaspettato. Di chi si tratta? Vi aspettiamo molto presto per le nuove anticipazioni di Un Posto al Sole che saranno come sempre cariche di suspense, Giulia ha ricevuto una lettera da Vintariello e non sa se rispondergli.