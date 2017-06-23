Caricamento...

Un posto al sole anticipazioni: la decisione di Viola. Come sta il bambino?

23/06/2017

Viola di Un Posto al Sole è stata al centro delle vicende della soap napoletana per via della sua gravidanza a rischio. Non solo, la giovane sposina ha dovuto fare i conti con una brutta crisi matrimoniale, ora però Eugenio e Viola sono riusciti a superare le divergenze. La bella notizia della gravidanza di Viola di Un Posto al Sole aveva rallegrato i fan ma, come sappiamo, ha contratto la toxoplasmosi, una malattia che può avere conseguenze gravi sulla salute del feto.

Viola aveva rifiutato di sottoporsi agli esami per scoprire se il bambino aveva subito dei danni. Eugenio invece ha cercato di convincerla in tutti i modi perché non sapeva se era il caso di portare avanti la gravidanza. Della stessa idea anche la madre Ornella, preoccupata per la salute della figlia. Ora però la svolta con la decisione importante di Viola. Dopo le insistenze del marito e della madre medico si è sottoposta all’amniocentesi dopo l’ecografia di routine per conoscere il sesso del bimbo che porta in grembo. Tanti i giorni di attesa per il referto ma, come rivelano le anticipazioni di Un Posto al Sole, conosceremo a breve l’esito.

Eugenio e Viola la prossima settimana sapranno finalmente se il bambino è sano e se la donna potrà proseguire la gravidanza serenamente. Le anticipazioni svelano inoltre che per un breve periodo la coppia sarà assente dalle trame di Un Posto al Sole e questo ci fa pensare che il risultato è positivo e che dopo tante preoccupazioni la figlia di Ornella potrà prepararsi all’arrivo del figlio. Vi aspettiamo molto presto per altri rumors e anticipazioni sulle puntate di Un Posto al Sole.

