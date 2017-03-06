Uomini e donne gossip trono classico: il corteggiatore Giorgio De Filippi ‘parente’ di Maria?

Aria di novità nel trono classico di Uomini e donne. L’arrivo delle due troniste ha suscitato molta curiosità e il mondo del gossip si scatena alla ricerca di pettegolezzi sui corteggiatori che hanno accettato l’appuntamento al buio. Tra questi c’è un ragazzo che ha subito colpito l’attenzione dei telespettatori, si tratta di Giorgio De Filippi. Il giovane 26enne ha svelato di provare una forte attrazione per Desirée Popper, il classico colpo di fulmine.

Il pubblico però è rimasto basito quando ha scoperto il suo cognome, prima di mettere in giro falsi gossip precisiamo subito che Giorgio De Filippi non ha nessun legame di parentela con la conduttrice. Il corteggiatore di Desirée Popper e Queen Mary sono solo ‘cognonimi’ un termine divertente per dire che hanno lo stesso cognome e basta. Giorgio comunque non è uno sconosciuto, nel 2012 ha vinto il Campionato Nazionale Medal e il Gran Premio Monticello di golf. Anche se è giovanissimo, il golfista ha una lunga carriera alle spalle, si è anche classificato secondo nell’Open de St. Francois e ha indossato la maglia azzurra. Giorgio De Filippi non è sicuramente abituato a perdere e la partecipazione al trono classico di Uomini e donne potrebbe rappresentare per lui un’importante occasione per raggiungere altri traguardi.

Giorgio De Filippi ha spiegato che cerca una donna che lo capisca, purtroppo è spesso fuori casa per le gare che disputa. Desirée Popper sarà quella giusta? È ancora troppo presto per scoprirlo, intanto non abbiamo potuto fare a meno di notare una certa somiglianza con Filippo Fantini, ex corteggiatore di Ludovica Valli. E voi cosa ne pensate? Continuate a seguire le news di gossip del trono classico di Uomini e donne per scoprire tutte le curiosità e le novità sui protagonisti.