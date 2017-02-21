Home Attualità Uomini e Donne anticipazioni registrazione Trono Classico, quando arrivano i nuovi tronisti?

di Redazione 21/02/2017

Non ci sarà da aspettare molto per le anticipazioni di una nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne con protagonisti i tanto attesi nuovi tronisti. I fan del dating show condotto da Maria De Filippi non stanno più nella pelle e fremono nel sapere l’identità e soprattutto quando arrivano i nuovi protagonisti di UeD . Il primo indizio è sempre il video di presentazione: in questi giorni, tutti gli occhi sono puntati verso gli studi Elios della Mediaset a Roma per capire, finalmente, la loro identità. Ci vorrà ancora qualche giorno di pazienza: tra mercoledì 22 febbraio e giovedì 23 febbraio 2017 avrà luogo una nuova registrazione di una nuova puntata di Uomini e Donne. Se nell’ultima registrazione si è fatta conoscenza del nuovo tronista Marco Cartasegna, durante la nuova puntata può succedere di tutto: intanto, si conoscerà l’identità della nuova tronista che sostituirà Sonia Lorenzini. Di solito, i tronisti sono sempre un uomo e una donna, ma Maria De Filippi e la Redazione sono imprevedibili. Anche se Marco, sostituto di Manuel Vallicella, è stato già presentato, non è detto che siano ben 4 i tronisti. L’unico “veterano” rimane quindi Luca Onestini, ma le ultime anticipazioni del Trono Classico di UeD lo vogliono in bilico. Quando arrivano i nuovi protagonisti del programma Mediaset? Luca Onestini, durante l’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne, ha perso un elemento cardine del suo percorso: Giulia Latini. La ragazza ha abbandonato il suo ruolo di corteggiatrice perché trattata male dal tronista. Chissà se quando arrivano i nuovi tronisti, l’ex Mister Italia avrà un sussulto nel vedere proprio la ragazza di Latina seduta di fianco a lui. Per quanto riguarda il terzo trono blu, l’ipotesi Alessandro Schincaglia rimane salda nelle menti dei fan di UeD. Non resta che scoprire l’identità dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi durante la nuova registrazione di mercoledì 22 febbraio e giovedì 23 febbraio 2017: di sicuro, ci saranno dei colpi di scena incredibili negli studi Elios di Mediaset a Roma!

