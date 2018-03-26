Home Salute Milano, farmaci venduti illegalmente: arrestati cinesi

di Redazione 26/03/2018

A Milano le forze dell'ordine hanno scoperto un traffico di “farmaci” venduti illegalmente e gestito da cinesi. Farmaci venduti illegalmente, cinesi aglinarresti Si tratta di una erboristeria che in realtà aveva pure farmaci acquistabili solo con ricetta medica e altri da banco. Il titolare denunciato per esercizio abusivo della professione medica e commercio illegale di farmaci. Sostanze sfuse note, farmaci acquistabili solo con la ricetta medica e anche pillole del giorno dopo nascoste in confezioni di integratori a base di erbe e radici. Questo e' quanto è stato sequestrato, per un valore di circa centomila euro, dagli agenti dell'Unità Anti Abusivismo della Polizia Locale di Milano Farmaci venduti illegalmente, il sequestro Nel negozio, le forze dell'ordine hanno trovato delle confezioni di normali integratori erboristici, farmaci da banco e altri prodotti da farmacia in vendita senza che ci fossero le regolari autorizzazioni. Sono state trovate anche sostanze sfuse, vegetali o in polvere, non inserite nelle tabelle del Ministero della Salute e di cui erano vietate le vendute. Sugli scaffali prodotti di importazione cinese, come antibiotici, antinfiammatori e persino delle pillole del giorno dopo. Le forze dell'ordine hanno quindi sequestrato 7mila prodotti: 4365 farmaci, 1180 dispositivi medici, oltre a farmaci scaduti, per circa 70 mila euro. A questi si aggiungono 1673 prodotti d'erboristeria senza etichette per un valore di circa 30 mila euro. Il titolare è stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica, commercio di medicine ed immissione di medicine senza autorizzazione da parte dell'Agenzia del Farmaco.

