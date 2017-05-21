Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Adria. Travolge per sbaglio l'amico con l'auto

Redazione Avatar

di Redazione

21/05/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Succede ad Adria in provincia di Rovigo. Un 18 enne ha investito per sbaglio il suo amico 19 enne con l'auto. Intanto però L.G. è indagato per lesioni personali stradali gravi. E' accaduto giovedì sera intorno alle 21.30, il ragazzo guidava una Opel Corsa sul piazzale della fabbrica Sochoterm ad Adria in viale Risorgimento e ha travolto l'amico che adesso è ricoverato all'ospedale di Rovigo. La prognosi è riservata. Il ragazzo si trovava a piedi davanti all'auto e l'amico simulava un inseguimento, stando ai racconti del 18 enne. A bordo con lui c'erano altri tre ragazzi, tutti coetanei. Il ferito aveva uno zainetto che avrebbe attutito il colpo in qualche modo. E' rimasto disteso sull'asfalto. Quando sono arrivati i soccorsi era cosciente. Gli amici volevano togliergli la maglia ma lui scherzando ha detto di volerla tenere per ricordo. Le sue condizioni poi si sono aggravate ed è stato portato all'ospedale di Rovigo. Le condizioni del 19 enne non sembrano gravi ma resta comunque in prognosi riservata. Gli inquirenti indagano. Saranno ascoltati tutti i presenti e un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere davanti alla fabbrica Sochoterm. A coordinare le indagini è il sostituto procuratore Monica Bombana. Ora si pensa alle condizioni di salute del ragazzo, che è stato operato e sta bene, così come riporta l'azienda sanitaria polesana Ulss 5. Il 18 enne che era al volante della Opel Corsa aveva la patente da sei mesi. Sottoposto all'alcol test, non è risultato positivo e non ha assunto nemmeno droghe. L'auto che stava guidando non era sua e nemmeno dell'amico ferito. E' stata sottoposta a sequestro dalla Magistratura. Il giovane investito è uno studente della scuola alberghiera locale. Ha la passione per la pesca che coltiva con gli amici e con suo padre.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Uomini e donne Anticipazioni, Gemma opinionista

Articolo Successivo

Da 15 anni percepiva la pensione di invalidità: scoperto falso cieco

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025