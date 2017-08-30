Uomini e Donne anticipazioni Mario Serpa nuovo opinionista, addio Tina Cipollari?
30/08/2017
Uomini e Donne anticipazioni... Cambia scenario: Mario Serpa nuovo opinionista mentre Tina Cipollari dice addio allo show?
Uomini e Donne anticipazioni, il ritorno di Mario SerpaMario Serpa dopo la separazione da Claudio Sona ha deciso di dedicarsi anima e corpo a lavoro. Nell'arco di questa estate abbiamo avuto modo di vedere come l'ex corteggiatore del Trono Gay si sia dedicato più alla sua carriera che all'amore. Inizialmente si è parlato di una partecipazione di Mario Serpa al Grande Fratello Vip, ma a quanto pare l'ex di Claudio Sona preferisce tornare nel luogo del delitto... Ovvero Uomini e Donne. Differentemente da come annunciato da alcune anticipazioni, Mario Serpa torna da Maria De Filippa ma non come protagonista del Trono Gay.
Uomini e Donne anticipazioni, Mario Serpa nuovo opinionistaLe varie anticipazioni di Uomini e Donne finalmente trovano la loro conferma. Mario Serpa sarà il nuovo opinionista di Maria De Filippi. La notizia è stata confermata ore fa dal noto giornalista Alberto Dandolo, che ha dato la partecipazione di Serpa ufficiale al 100%. Mario Serpa dunque accompagnerà i fan si Uomini e Donne tutto l'inverno, anche se potrebbe arrivare solo qualche settimana dopo l'inizio dello show... Che sia un cambio di gestione con Tina Cipollari?
Uomini e Donne anticipazioni, Tina Cipollari dice addio?Poche ore fa sono state ufficializzate le anticipazioni che danno Mario Serpa come nuova opinionista di Uomini e Donne. La notizia però lascia perplessi i fan di Tina Cipollari. Da diversi mesi si parla di addio per la vamp, anche se non è mai stato ufficializzato. Secondo alcuni rumors però l'arrivo di Mario Serpa potrebbe essere un cambio di testimone proprio con Tina Cipollari... Adesso non resta da chiedersi: i fan della Cipollari vedono Mario Serpa come degno sostituto, oppure a breve assisteremo a una bufera sui social?
