Anticipazioni Uomini e donne: svelata la data di inizio delle registrazioni

L’estate è quasi finita e questo significa che stanno per ripartire tutti i programmi televisivi tra cui il seguitissimo Uomini e donne. La redazione ha deciso di fare un piccolo regalo a tutti i fan e qualche ora fa ha annunciato su Facebook che domani 30 agosto 2017 alle ore 16:30 circa ci sarà una diretta speciale. Verranno svelati i nomi dei nuovi tronisti?

Prime anticipazioni Uomini e donne trono classico e over 2017-2018

La data di inizio delle registrazioni di Uomini e donne era stata fissata per il 29 agosto, poi è slittata al 31. I primi a tornare negli studi di Canale5 saranno gli over e tutti si chiedono se Gemma Galgani e Giorgio Manetti saranno ancora nel programma. Alla fine della scorsa edizione la dama torinese ha lasciato il programma con Marco Firpo, durante l’estate però è successo qualcosa e sui social non ci sono più foto di coppia. A quanto pare Gemma è gelosa di Marco perché il cavaliere è solito dare troppa confidenza alle ammiratrici.

Per quanto riguarda Giorgio Manetti invece, il bel gabbiano dovrebbe essere ancora uno dei protagonisti del trono over e gli ultimi rumors si concentrano sul ritorno di Gianluca Panullo ex cavaliere molto apprezzato che ha scritto su Facebook che a settembre sarebbe tornato in tv, potrebbe anche essere un altro programma ma le sue fans sperano di rivederlo a Uomini e donne.

Tronisti Uomini e donne 2017-2018: i nomi confermati

L’unico nome confermato tra i tronisti di UeD è quello di Mattia Marciano, ex corteggiatore amatissimo dal pubblico mentre pare che per il Trono Gay dovremmo attendere il mese di gennaio. Probabilmente ci saranno alcuni dei volti più apprezzati di Temptation Island 2017 oppure Maria De Filippi e la sua redazione ci sorprenderanno ancora una volta scegliendo tronisti estranei al mondo dello spettacolo. Che cosa ne pensate? Vi aspettiamo molto presto per le nuove anticipazioni.