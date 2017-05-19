X-Factor 11 anticipazioni chi saranno i giudici? La conferma di Fedez e un atteso ritorno
di Redazione
19/05/2017
Nonostante manchino diversi mesi all’inizio di X-Factor 11 sul web sono già arrivate le prime anticipazioni riguardanti proprio i giudici. Chi troveremo nel banco del giudici? Il rapper Fedez ha già dato la sua conferma mentre è stato già annunciato un atteso ritorno, di chi stiamo parlando? Si respira musica nell’aria, X-Factor 11 sta per arrivare! Nel momento in cui anche Amici 16 chiuderà le porte delle sue aule per i giovani talenti italiani partirà una vera e propria corsa verso i talent. Cosa vedremo dunque dopo l’estate 2017? Chi saranno i ragazzi che diventeranno i protagonisti dei talent è davvero un mistero, anche se le varie anticipazioni invece cominciano a parlare di chi potrebbero essere i giudici di X-Factor 11. Con grande sorpresa a settembre troveremo tra i giudici del talent ancora una volta Fedez, il rapper dopo una fuga di gossip nata dalla redazione del programma aveva annunciato il suo ritiro… A quanto pare però era solo un fake, lui ci sarà. La cosa che però lascia perplessi i fan è: come mai Fedez non ha commentato la notizia sui social? Troppo impegnato a dare attenzioni alla fidanzata Chiara Ferragni? Per i fan di X-Factor però c’è anche un’altra bella notizia che riguarda un ritorno…. Ebbene si ragazzi, Maria Maionchi sarà tra i giudici durante la prossima edizione dello show! X-Factor 11 però non vede solo la conferma di Fedez, ma bensì anche quella di Manuel Agnelli. Il cantante degli Afterhours infatti ha deciso di rivivere l’esperienza da giudice e incontrare quindi nuovi talenti che siano affini alla sua arte. La vera e propria rivelazione invece è la cantante Levante, attualmente in rotazione radiofonica con il singolo Non me ne frega niente. La giovanissima artista, figlia dei talent, sarà all’altezza del ruolo di giudice?
