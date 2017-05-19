Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

X-Factor 11 anticipazioni chi saranno i giudici? La conferma di Fedez e un atteso ritorno

Redazione Avatar

di Redazione

19/05/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Nonostante manchino diversi mesi all’inizio di X-Factor 11 sul web sono già arrivate le prime anticipazioni riguardanti proprio i giudici. Chi troveremo nel banco del giudici? Il rapper Fedez ha già dato la sua conferma mentre è stato già annunciato un atteso ritorno, di chi stiamo parlando? Si respira musica nell’aria, X-Factor 11 sta per arrivare! Nel momento in cui anche Amici 16 chiuderà le porte delle sue aule per i giovani talenti italiani partirà una vera e propria corsa verso i talent. Cosa vedremo dunque dopo l’estate 2017? Chi saranno i ragazzi che diventeranno i protagonisti dei talent è davvero un mistero, anche se le varie anticipazioni invece cominciano a parlare di chi potrebbero essere i giudici di X-Factor 11. Con grande sorpresa a settembre troveremo tra i giudici del talent ancora una volta Fedez, il rapper dopo una fuga di gossip nata dalla redazione del programma aveva annunciato il suo ritiro… A quanto pare però era solo un fake, lui ci sarà. La cosa che però lascia perplessi i fan è: come mai Fedez non ha commentato la notizia sui social? Troppo impegnato a dare attenzioni alla fidanzata Chiara Ferragni? Per i fan di X-Factor però c’è anche un’altra bella notizia che riguarda un ritorno…. Ebbene si ragazzi, Maria Maionchi sarà tra i giudici durante la prossima edizione dello show! X-Factor 11 però non vede solo la conferma di Fedez, ma bensì anche quella di Manuel Agnelli. Il cantante degli Afterhours infatti ha deciso di rivivere l’esperienza da giudice e incontrare quindi nuovi talenti che siano affini alla sua arte. La vera e propria rivelazione invece è la cantante Levante, attualmente in rotazione radiofonica con il singolo Non me ne frega niente. La giovanissima artista, figlia dei talent, sarà all’altezza del ruolo di giudice?
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Uomini e Donne anticipazioni nuovi tronisti Trono Classico: i probabili nomi

Articolo Successivo

Soleil Sorge e Luca Onestini Instagram, l'accusa dei fan: è tutto falso

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

L’universo Harry Potter: libri, film, mostre e serie TV, tutte le versioni del mondo fantasy più noto al mondo

L’universo Harry Potter: libri, film, mostre e serie TV, tutte le versioni del mondo fantasy più noto al mondo

02/09/2025

Accessori uomo: ecco quali sono i migliori per l’inverno!

Accessori uomo: ecco quali sono i migliori per l’inverno!

04/12/2024

Oroscopo oggi 24 Agosto 2024, tutti i segni

Oroscopo oggi 24 Agosto 2024, tutti i segni

24/08/2024