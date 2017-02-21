Uomini e Donne Anticipazioni oggi Trono Classico: Le lacrime in studio di Sonia Lorenzini
21/02/2017
Uomini e Donne per Sonia Lorenzini non è ancora finito! Le anticipazioni del trono classico vedono ancora al centro dell'attenzione la tronista e Emanuele Mauti. Nella puntata di oggi del programma di Maria De Filippi avremo modo di vedere le lacrime di Sonia Lorenzini, ma perché?
Uomini e Donne rumors: furiosa lite tra Sonia Lorenzini e Emanuele MatuiSonia Lorenzini è stata una delle corteggiatrici e delle troniste più discusse di Uomini e Donne. Durante la sua esperienza sul trono classico sono state lanciate diverse accuse alla ragazza torinese, tra queste quella di un presunto flirt nato con Federico Piccinato con il quale avrebbe combinato l'esito del trono. Se ben ricordate l'accusa settimane fa è stata lanciata proprio da Mario Serpa, fidanzato con Claudio Sona. La cosa fin da subito ha deluso i fan della Lorenzini che speravano nel nascente amore con il pallanuotista Emanuele... E se Mario Serpa si fosse sbagliato? I rumors di Uomini e Donne già da qualche giorno parlano della scelta di Sonia Lorenzini, che potremmo vedere oggi stesso nella puntata pomeridiana del programma. La Lorenzini ha deciso di seguire il suo cuore, ma questo non l'avrebbe condotta verso Federico Piccinato come voleva il gossip.
Uomini e Donne oggi: La scelta di Sonia Lorenzini, chi sostituirà la tronista?Secondo quanto rivelato dalle registrazioni di Uomini e Donne oggi potremmo assistere ad un nuovo conflitto tra Emanuele Mauti e Sonia Lorenzini. Il corteggiatore non riesce proprio a capire perché la Lorenzini non vuole eliminare dalla rosa dei candidati Federico Piccinato e stanco delle sue scuse esce dallo studio. A questo punto la impulsiva Sonia segue il ragazzo fin fuori gli studios. Con grande sorpresa i due torneranno insieme davanti al pubblico e Maria De Filippi dove Sonia Lorenzini, in lacrime, spiega il perché della sua scelta... Infondo la tronista ha sempre seguito il suo cuore fino alla fine. Adesso chi sostituirà Sonia Lorenzini sul trono?
