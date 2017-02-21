Home Attualità Ultime News Coppie Uomini e Donne: Aldo e Alessia felici insieme

Ultime News Coppie Uomini e Donne: Aldo e Alessia felici insieme

di Redazione 21/02/2017

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono tornati ufficialmente insieme. Ormai non c’erano più molti dubbi sulla nuova clamorosa svolta nella coppia amatissima dal pubblico, ma le ultime news di Uomini e Donne hanno cancellato anche gli ultimi sospetti perché i due ragazzi hanno deciso di ricominciare là dove tutto era nato presentandosi a sorpresa in studio accompagnati dal piccolo Niccolò. Anche a settembre Aldo e Alessia erano stati ospiti a Uomini e Donne, ma allora la situazione era molto diversa perché il tradimento da parte del’ex tronista si era consumato da poco e soprattutto non sembrava che Palmeri avesse intenzione di rimettere in piedi il matrimonio nonostante il perdono della moglie. Adesso però le cose sono molto diverse come hanno raccontato loro stessi: Alessia ha ammesso che sperava di riconquistarlo e non si è mai arresa fino a quando non è arrivato il lieto fine, mentre lui ha detto di aver portato a San Valentino l’ex corteggiatrice nel posto dove le aveva chiesto di sposarlo e lì si sono scambiati nuovamente le fedi facendo la promessa di ricominciare tutto per il loro bene e per quello del figlio. Tutto bene quindi anche se Maria De Filippi che già qualche mese fa aveva invitato Alessia a fare attenzione perché i cocci rimessi insieme possono tornare a rompersi, ora ha invitato i due ragazzi a non commettere gli stessi errori. E dopo le molte critiche delle passate settimane, adesso anche i fans sembrano aver capito e sono felici per loro.

