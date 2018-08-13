Home Intrattenimento Uomini e Donne anticipazioni registrazioni, Lara Zorzetto nuova tronista?

di Redazione 13/08/2018

Sembra essere cominciata ufficialmente la stagione delle notizie Uomini e Donne anticipazioni registrazioni. La redazione di Maria De Filippi ha già selezionato i protagonisti che inaugureranno la stagione 2018/2019? Lara Zorzetto nuova tronista a settembre? Uomini e Donne settembre La nuova stagione di Uomini e Donne, come ogni anno, è in programma per il prossimo settembre, le registrazioni invece cominceranno già dopo il ferragosto. La domanda cult dei fan di Uomini e Donne è: quali sono i nuovi tronisti? A quanto pare quest'anno Maria De Filippi e la sua redazione hanno solo l'imbarazzo della scelta nella loro selezione... Sono diversi i personaggi che il pubblico vorrebbe vedere mettersi in gioco alla ricerca dell'anima gemella, soprattutto dopo il flop che hanno fatto due storie nata alla fine della stagione 2017/2018. Teresa Langella tentatrice Sono diversi i protagonisti di Temptation Island che abbiamo avuto modo di vedere anche nel ruolo di tronisti di Uomini e Donne, un esempio pratico sono appunto Andrea Damante, che scelse Giulia De Lellis, Sara Affi Fella che scelse Luigi Mastroinni. Le due storie, in momenti e per motivi diversi, sono comunque capitolate. Nel cast di Uomini e Donne quest'anno potremmo trovare proprio Teresa Langella tentatrice di Temptation Island, diventata famosa per il suo percorso fatto insieme al fidanzato Andrea. Il nome di punta però non sarebbe quello di Teresa, ma bensì Lara Zorzetto. Lara Zorzetto nuova tronista? Secondo alcuni rumors nati nel mondo delle Uomini e Donne anticipazioni, Lara Zorzetto nuova tronista già da settembre? L'ex protagonista di Temptation Island 2018 sta vivendo una bellissima estate da single, in compagnia di Martina che ha appena iniziato confermato il suo flirt con il tentatore Andrew. Al momento la news non è stata ancora confermata, anche perché sembra che l'ex fidanzato di Lara, Michael, sembra non volersi arrendere del tutto... Lara Zorzetto sceglierà il trono classico o farà nuovamente pace con Michael De Giorgio?

