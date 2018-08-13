Concerto rap, crolla piattaforma: rapper aveva detto di saltare

Poteva diventare una tragedia quella del Festival di Vigo, in Spagna. Durante un concerto rap ad un certo punto l'artista che si stava esibendo ha urlato di saltare. Il pubblico ha eseguito ma la struttura è crollata.

Feriti ad un concerto in Spagna

Durante il concerto rap sul lungomare di Vigo, in Spagna, poteva succedere una vera e propria tragedia. Circa 300 persone sono rimaste ferite, di cui 5 in modo grave. Il pubblico assisteva al concerto allestita sulla passerella e ad un certo punto il cantante ha invitato a saltare. La struttura non ha retto al forte colpo e ha ceduto. Sul web circola un video che riprende il momento esatto del crollo e l'intervento dei soccorritori.

Le testimonianze

Tutto è durato pochissimo tempo, una “questione di 5 secondi” come ha dichiarato uno dei feriti ai media locali che ha aggiunto “siamo andati giù come se fossimo su un ascensore. Dopo il salto collettivo, la piattaforma si è spaccata e la gente è atterrata sulla sabbia. Le persone urlavano e c'è persino chi è rimasto bloccato. Un ragazzo non ha dubbi, “è stato il peggior momento della sua vita”. Una famiglia era sepolta sotto le travi e la piccola ha detto al padre che le voleva bene, perché temeva che sarebbero morti.