Home Intrattenimento Uomini e Donne anticipazioni, Sabrina Ghio pronta a lasciate il trono?

di Redazione 23/11/2017

Questa prima fase del trono classico di Uomini e Donne potrebbe regalarci un colpo di scena. Secondo alcune anticipazioni infatti Sabrina Ghio sarebbe pronta a lasciare il trono. La scelta dipenderebbe dalle delusioni ricevute da alcuni dei suoi corteggiatori. Cosa sta succedendo negli studios di Maria De Filippi? Rumors a Uomini e Donne, cosa sta succedendo sul trono classico? In queste ultime settimane abbiamo avuto modo di assistere alle prime scelte dei tronisti di Uomini e Donne, tra cui quella di Mattia Marciano, anticipata rispetto ai tempi. Sembra invece non voler terminate l'avventura di Sabrina Ghio. La ragazza infatti è stata fortemente delusa dai suoi corteggiatori, in primis Nicolò Raniolo e Nicolò Fabbri. Quest'ultimo nel momento della scelta ha addirittura deciso di rifiutare la corteggiatrice e lasciare Uomini e Donne. L'azione del corteggiatore ha creato una vera e propria guerra sui social, tanto che i fan hanno accusato Nicolò Fabbri di aver approfittato di Sabrina Ghio per accrescere la sua popolarità. Secondo alcuni rumors però sembrerebbe che la tronista sia riuscita a trovare un altro uomo pronto a farle battere il cuore. Sabrina Ghio la scelta, pronta a lasciare il trono? Questa settimana potremmo assistere alla scelta di Sabrina Ghio? Secondo alcune anticipazioni sembrerebbe che la tronista sia pronta a una scelta ma questa potrebbe riguardare l'abbandono del trono. La causa scatenante sarebbe il rifiuto di Nicola Fabbri. Al momento però la Ghio ha preferito non esprimersi sulla questione, continuando così la sua esperienza sul trono classico di Uomini e Donne... Proprio adesso che un nuovo ragazzo, dal nome Luigi, è arrivato per corteggiarla. Nel frattempo però i fan di Uomini e Donne sono curiosi di vedere all'opera Sara Affi Fella che ha accettato l'invito a Uomini e Donne dopo aver lasciato definitivamente Nicola Panico.

