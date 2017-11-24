Home Intrattenimento Uomini e Donne Trono Over, Tina attacca Gemma, Anna esce con Guido

di Redazione 24/11/2017

Giovedì 23 novembre è avvenuta una nuova registrazione del Trono Over: tutte le anticipazioni su Gemma Galgani, Giorgio Manetti e Tina Cipollari. Trono Over Uomini e Donne anticipazioni nuova registrazione, Gemma protagonista Giovedì 23 novembre, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne dedicate al Trono Over. Le dame e i cavalieri del dating show di Canale 5 terranno compagnia ai telespettatori fino all’obbligata pausa natalizia. Protagonista assoluta di questa puntata è stata Gemma Galgani. La dama torinese aveva messo tutti i suoi spasimanti da parte per pensare al suo futuro con l’indimenticato Giorgio Manetti. D’altro canto, il cavaliere toscano ha ribadito di non essere più interessato a Gems. Anticipazioni Trono Over registrazione 23 novembre 2017, Gemma e Tina ai ferri corti Si prosegue in studio mettendo due sedie al centro. La Galgani conferma di sentirsi con Bruno e a questo punto entra Raffaele, un signore che ha scritto alla Redazione per avere l’opportunità di conoscerla di persona. Tina Cipollari attacca subito, definendo la sua antagonista la persona meno credibile e più ridicola della storia di UeD e si scatena il putiferio, tra urli e insulti reciproci tra la dama e l’opinionista. Registrazione Uomini e Donne Trono Over, Anna e Guido escono insieme Accantonate Gemma e Tina, si prosegue la registrazione con Anna Tedesco per sapere come è andata la sua uscita con Guido. Gemma, gelosa di questa conoscenza in quanto suo ex corteggiatore, dichiara che se lo aspettava e la discussione tra i due si fa molto animata. Gianni Sperti è convinto che Anna abbia incontrato il cavaliere solo per fare un dispetto a Gems, mentre Angelo sostiene che la donna, in realtà, è innamorata di Giorgio. Si cambia nuovamente argomento, passando ad Annamaria e Alfredo. La loro frequentazione è giunta al termine, ma lui ha deciso di riprovarci. La puntata si conclude con Jara e Nicola. Il cavaliere racconta si frequentano e stanno bene nonostante la distanza, perché non riescono a stare lontani l’uno dall’altra.

