Seconda prova esami di maturità 2017: Seneca al classico, ruote quadrate allo scientifico

Maturità 2017, secondo giorno di esami per i maturandi. Dopo la prova di italiano i 500mila studenti delle superiori sono tornati tra i banchi. Alle ore 8:30 è arrivato puntuale l’annuncio del ministro Valeria Fedeli e sul web è già caccia alle soluzioni dei problemi di matematica e della versione di latino. Nonostante le polemiche sulle scelte delle tracce per la prova di Italiano che, a detta di molti, devono concentrarsi sui programmi di studio del quinto anno e non simulare i quiz televisivi, i maturandi 2017 hanno preso lo zaino e sono andati a scuola carichi di speranze.

Per gli studenti del classico scoprire di dover affrontare una versione di latino di Seneca è stato un sollievo, i pronostici infatti sono stati rispettati in pieno. La seconda prova degli esami di maturità 2017 per loro non sarà molto difficile, il brano scelto di Seneca è tratto dal saggio Il valore della filosofia. Dizionario alla mano anche oggi avranno 6 ore per completare con calma la prova assegnata. Agli studenti dello scientifico invece non è andata meglio, per la seconda prova di matematica è stato proposto un problema molto particolare in cui viene chiesto di calcolare il profilo di una pedana su cui far muovere una bici con le ruote quadrate. Non si tratta di un’invenzione bizzarra del Miur, perché è stato citato il caso del MoMath Museum of Mathematics di New York. Il problema 1 dell’esame di maturità 2017, nello specifico è questo: « Si può pedalare agevolmente su una bicicletta a ruote quadrate? Studio di funzione e punti di non derivabilità». Il problema 2 invece riguarda lo studio di funzione e nel questionario è spuntato il Teorema di Rolle.

La seconda prova scritta degli esami di maturità 2017 per i maturandi degli altri indirizzi è più specifica, al Liceo delle Scienze umane devono misurarsi con Diritto ed Economia Politica, Tecniche della danza al Liceo Coreutico, Finanza e Marketing per gli Istituti Tecnici, Economia Aziendale per l’indirizzo Amministrazione, Tecniche professionali dei servizi commerciali per l'indirizzo Servizi commerciali.