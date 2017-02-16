Uomini e donne gossip: Sonia Lorenzini ha scelto? I rumors spiazzano tutti

Colpo di scena nella registrazione del trono classico di Uomini e donne di oggi. Sonia Lorenzini ha scelto e la sua decisione ha spiazzato tutti. La tronista avrebbe lasciato il programma con il corteggiatore Emanuele, il pallanuotista di Cisterna di Latina che aveva colpito Sonia Lorenzini appena era sceso dalla scalinata di Uomini e donne. Non sappiamo ancora molto sulla scelta di Sonia ma già si vocifera che ci sia lo zampino della redazione pronta a cacciare via la tronista.

Come sappiamo Sonia Lorenzini era finita al centro del gossip per via di un presunto accordo con il corteggiatore Federico. Ad insinuare che la tronista e il ragazzo fossero d’accordo era stato Mario Serpa, pronto a dimostrare che i due si scambiavano messaggi privati di nascosto prima che Sonia arrivasse sul trono classico di Uomini e donne. Nelle prossime ore ci saranno maggiori approfondimenti per capire cos’è successo durante la registrazione e se la scelta di Sonia Lorenzini è davvero Emanuele.

Sonia Lorenzini ha scelto il principe azzurro: il bacio con Emanuele Mauti sotto i petali rossi (FOTO)

Ed è arrivata la conferma! Sonia Lorenzini ha fatto davvero la sua scelta, sulla pagina Facebook di Uomini e Donne e sul sito WittyTv è stata pubblicata anche la prima foto della coppia. Sonia Lorenzini abbraccia Emanuele Mauti sotto i petali rossi ed è davvero molto felice. Finalmente per chiacchierata tronista di Ued è arrivato il momento di far scoprire a tutti chi le faceva battere il cuore. La sorpresa ha lasciato i fan senza parole e non mancano i commenti di sdegno per una scelta pilotata come quella di Claudio D’Angelo. Solo il tempo chiarirà se tra Sonia ed Emanuele è vero amore o business. Intanto vi lasciamo con la prima foto ufficiale, come sappiamo Sonia Lorenzini non potrà dire nulla sino alla messa in onda della puntata con la scelta e noi siamo davvero curiosi di scoprire perché ha deciso di uscire dal programma proprio adesso! Vi aspettiamo presto con le nuove news di UeD.